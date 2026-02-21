Моуринью: «Было непросто эмоционально справиться с тем, что произошло в моменте с Винисиусом»

«Должен признать, что с 51-й минуты того матча и до настоящего момента мне было непросто эмоционально справиться с тем, что произошло и продолжает происходить. Но завтра нас ждет важный матч, и победа необходима для осуществления наших амбиций. Нам нужно сосредоточиться и постараться сыграть на самом высоком уровне», — приводит официальный сайт клуба слова Моуринью.