Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
16:00
Реал Сосьедад
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.16
П2
7.90
Футбол. Италия
17:00
Ювентус
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.45
П2
3.74
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.12
X
11.00
П2
18.00
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.79
П2
2.10
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.40
П2
2.35
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.48
П2
3.55
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Гамбург
1
П1
X
П2

Моуринью: «Было непросто эмоционально справиться с тем, что произошло в моменте с Винисиусом»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью на пресс-конференции перед матчем 23-го тура чемпионата Португалии против АФС высказался о расистском скандале во время игры с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью на пресс-конференции перед матчем 23-го тура чемпионата Португалии против АФС высказался о расистском скандале во время игры с «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Должен признать, что с 51-й минуты того матча и до настоящего момента мне было непросто эмоционально справиться с тем, что произошло и продолжает происходить. Но завтра нас ждет важный матч, и победа необходима для осуществления наших амбиций. Нам нужно сосредоточиться и постараться сыграть на самом высоком уровне», — приводит официальный сайт клуба слова Моуринью.

Ранее стало известно, что УЕФА открыл дисциплинарное дело. Ответный матч между «Реалом» и «Бенфикой» состоится 25 февраля в Мадриде.