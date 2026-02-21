Моуринью: «Было непросто эмоционально справиться с тем, что произошло в моменте с Винисиусом»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью на пресс-конференции перед матчем 23-го тура чемпионата Португалии против АФС высказался о расистском скандале во время игры с «Реалом» в Лиге чемпионов.
«Должен признать, что с 51-й минуты того матча и до настоящего момента мне было непросто эмоционально справиться с тем, что произошло и продолжает происходить. Но завтра нас ждет важный матч, и победа необходима для осуществления наших амбиций. Нам нужно сосредоточиться и постараться сыграть на самом высоком уровне», — приводит официальный сайт клуба слова Моуринью.
Ранее стало известно, что УЕФА открыл дисциплинарное дело. Ответный матч между «Реалом» и «Бенфикой» состоится 25 февраля в Мадриде.