Луис Энрике рассказал, что «ПСЖ» мотивирует в чемпионате Франции

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике перед матчем 23-го тура чемпионата Франции против «Метца» высказался о чемпионской гонке в этом сезоне. Парижская команда занимает второе место, отставая от лидирующего «Ланса» на 1 очко.
«Ланс» — настоящая команда, они выиграли много матчей и заслуживают места в этом турнире. Для нас это мотивирует. Несколько матчей назад мы говорили с игроками о том, как сложно выиграть чемпионат. У нас примерно столько же очков, сколько и в предыдущие два сезона, но это сложнее, потому что наши конкуренты улучшили свою игру", — приводит официальный сайт клуба слова Энрике.
Матч «ПСЖ» — «Метц» пройдет в субботу, 21 февраля. Начало — 23:05 по московскому времени.
