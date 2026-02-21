Ричмонд
Футбол. Испания
16:00
Реал Сосьедад
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.16
П2
7.90
Футбол. Италия
17:00
Ювентус
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.45
П2
3.74
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.13
X
11.00
П2
18.00
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.79
П2
2.10
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.40
П2
2.35
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.48
П2
3.55
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Гамбург
1
П1
X
П2

Луис Энрике рассказал, что «ПСЖ» мотивирует в чемпионате Франции

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике перед матчем 23-го тура чемпионата Франции против «Метца» высказался о чемпионской гонке в этом сезоне. Парижская команда занимает второе место, отставая от лидирующего «Ланса» на 1 очко.

«Ланс» — настоящая команда, они выиграли много матчей и заслуживают места в этом турнире. Для нас это мотивирует. Несколько матчей назад мы говорили с игроками о том, как сложно выиграть чемпионат. У нас примерно столько же очков, сколько и в предыдущие два сезона, но это сложнее, потому что наши конкуренты улучшили свою игру", — приводит официальный сайт клуба слова Энрике.

Матч «ПСЖ» — «Метц» пройдет в субботу, 21 февраля. Начало — 23:05 по московскому времени.

Сафонов трижды пропустил от кризисного «Ренна». Проваливший игру «ПСЖ» рискует отдать первое место «Лансу».