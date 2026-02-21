Матч «Анже» — «Лилль» пройдет без зрителей

Матч 23-го тура чемпионата Франции между «Анже» и «Лиллем» на стадионе «Раймон Копа» пройдет без зрителей. Такое решение принято было в связи с наводнениями и неблагоприятными погодными условиями, затронувшими департамент Мэн-э-Луар, и в целях обеспечения безопасности всех присутствующих.
«Исключительные погодные условия вызывают значительные перебои в движении транспорта и создают риски в Анже, что требует мобилизации правоохранительных органов для урегулирования ситуации. В связи с этим стадион не может принимать зрителей. Клуб благодарит болельщиков за понимание и преданность. Информация о билетах будет сообщена позже», — говорится в пресс-релизе.
Матч «Анже» — «Лилль» пройдет в воскресенье, 22 февраля. Начало игры — 19:15 по московскому времени.