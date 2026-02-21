Матч «Анже» — «Лилль» пройдет без зрителей

«Исключительные погодные условия вызывают значительные перебои в движении транспорта и создают риски в Анже, что требует мобилизации правоохранительных органов для урегулирования ситуации. В связи с этим стадион не может принимать зрителей. Клуб благодарит болельщиков за понимание и преданность. Информация о билетах будет сообщена позже», — говорится в пресс-релизе.