Футбол. Испания
16:00
Реал Сосьедад
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.38
П2
7.60
Футбол. Италия
17:00
Ювентус
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.45
П2
3.71
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.12
X
11.25
П2
19.00
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.82
П2
2.09
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.40
П2
2.35
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.48
П2
3.50
Футбол. Англия
18:00
Астон Вилла
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.78
П2
4.40
Футбол. Англия
18:00
Брентфорд
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.69
П2
3.47
Футбол. Англия
18:00
Челси
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.48
П2
12.75
Футбол. Испания
18:15
Бетис
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.56
П2
4.30
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.36
П2
4.40
Футбол. Италия
20:00
Лечче
:
Интер
Все коэффициенты
П1
7.40
X
4.40
П2
1.48
Футбол. Англия
20:30
Вест Хэм
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.70
П2
2.58
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.03
П2
3.28
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Реал
Все коэффициенты
П1
5.04
X
4.17
П2
1.66
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Гамбург
1
П1
X
П2

Энрике: «Разница между этим сезоном “ПСЖ” и двумя предыдущими заключается в количестве травм»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике перед матчем 23-го тура чемпионата Франции против «Метца» рассказал о травме нападающего Усмана Дембеле.

«Для Усмана это был удар. Не хотим рисковать игроками, но травмы — это часть футбола высшего уровня. Разница между этим сезоном и двумя предыдущими заключается в количестве травм. Это мешает нам ротировать состав и влияет на игровое время, поэтому нам приходится действовать по-другому. Этот сезон очень необычный, но нам нужно с этим справляться», — приводит официальный сайт клуба слова Энрике.

Матч «ПСЖ» — «Метц» пройдет в субботу, 21 февраля. Начало — 23:05 по московскому времени.