Трамп назвал Роналду величайшим футболистом в истории и позвал его в США

Американский президент Дональд Трамп обратился к форварду «Аль-Насра» Криштиану Роналду и назвал его величайшим футболистом в истории.

Источник: Reuters

«Роналду, ты величайший игрок всех времен, ты нужен нам в Америке. Отправляйся в путь прямо сейчас, ты срочно нам нужен», — заявил Трамп на видеозаписи, размещенной на его странице в социальной сети.

41-летний Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира.

В декабре 2022 года футболист перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Ранее он выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и «Реал».