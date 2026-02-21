Ричмонд
Кафанов считает Доннарумму из «Манчестер Сити» лучшим вратарём мира

В беседе с Livesport тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов назвал голкипера клуба Английской Премьер-Лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму лучшим в мире на данный момент.

Источник: Metaratings.ru

«Доннарумма, как его и признали. Но всё покажет чемпионат мира», — отметил Кафанов.

22 сентября 2025 года 26-летний «Джиджо» стал обладателем трофея имени Льва Яшина по итогам сезона-2024/2025. Тогда итальянец, выступавший в составе «Пари Сен-Жермен» из Лиги 1, стал чемпионом Франции, обладателем Кубка страны и победителем Лиги чемпионов УЕФА. 16 декабря Доннарумма был признан ФИФА лучшим вратарём 2025 года.

В сезоне-2025/2026 Доннарумма сыграл в 23 матчах АПЛ, пропустив 20 голов и проведя десять «сухих» игр, а также в семи встречах ЛЧ (три игры «на ноль», семь пропущенных мячей). Контракт вратаря с «Сити» рассчитан до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость итальянца в 30 миллионов евро.