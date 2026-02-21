Кафанов считает Доннарумму из «Манчестер Сити» лучшим вратарём мира

В сезоне-2025/2026 Доннарумма сыграл в 23 матчах АПЛ, пропустив 20 голов и проведя десять «сухих» игр, а также в семи встречах ЛЧ (три игры «на ноль», семь пропущенных мячей). Контракт вратаря с «Сити» рассчитан до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость итальянца в 30 миллионов евро.