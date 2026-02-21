«Ювентус» проиграл «Комо» на домашней арене в матче Серии А

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Комо». Счет в матче открыл Мергим Войвода на 11-й минуте встречи. На 61-й минуте Максанс Какере забил второй гол за «Комо».
В турнирной таблице Серии А сегодняшние соперники располагаются на соседних строчках: «Ювентус» с 46 очками идет пятым, у «Комо» на 1 балл меньше и шестая позиция.
Матч первого круга между командами состоялся в Комо 19 октября и завершился победой хозяев со счетом 2:0.
Футбол, Италия, 26-й тур
21.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Алльянц
Главные тренеры
Лучано Спаллетти
Сеск Фабрегас
Голы
Комо
Мергим Войвода
(Анастасиос Дувикас)
11′
Максанс Какере
(Лукас Да Кунья)
61′
Составы команд
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
4
Федерико Гатти
8
Тен Копмейнерс
6
Ллойд Келли
22
Уэстон Маккенни
5
Мануэль Локателли
73′
27
Андреа Камбьясо
83′
17
Василие Аджич
20
Лоис Опенда
74′
13
Жереми Бога
19
Кефрен Тюрам
74′
30
Джонатан Дэвид
21
Фабио Миретти
46′
7
Франсишку Консейсау
10
Кенан Йылдыз
83′
18
Филип Костич
Комо
1
Жан Бюте
28
Иван Смолчич
3
Алекс Валье
14
Хакобо Рамон
2
Марк-Оливер Кемпф
23
Максимо Перроне
31
Мергим Войвода
74′
34
Диегу Карлос
20
Мартин Батурина
60′
8
Сержи Роберто
6
Максанс Какере
86′
18
Альберто Морено
11
Анастасиос Дувикас
87′
7
Альваро Мората
33
Лукас Да Кунья
74′
77
Игнас ван дер Бремпт
Статистика
Ювентус
Комо
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
11
11
Удары в створ
3
2
Угловые
7
2
Фолы
10
15
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Довери
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти