Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Ланс
1
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.90
П2
11.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Бетис
1
:
Райо Вальекано
1
Все коэффициенты
П1
2.90
X
2.35
П2
5.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Астон Вилла
0
:
Лидс
1
Все коэффициенты
П1
21.00
X
3.67
П2
1.45
Футбол. Англия
2-й тайм
Брентфорд
0
:
Брайтон
2
Все коэффициенты
П1
75.00
X
21.00
П2
1.04
Футбол. Англия
2-й тайм
Челси
1
:
Бернли
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
5.30
П2
49.00
Футбол. Италия
20:00
Лечче
:
Интер
Все коэффициенты
П1
7.16
X
4.44
П2
1.49
Футбол. Англия
20:30
Вест Хэм
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.67
П2
2.51
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.97
П2
3.33
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.01
П2
1.79
Футбол. Франция
21:00
Тулуза
:
Париж
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.37
П2
4.06
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.64
X
2.99
П2
2.32
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Сити
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.92
П2
5.65
Футбол. Испания
23:00
Атлетико
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.39
П2
6.58
Футбол. Франция
23:05
ПСЖ
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
2
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Аугсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Овьедо
3
П1
X
П2

«Ювентус» проиграл «Комо» на домашней арене в матче Серии А

Сегодня, 21 февраля, в Италии состоялся матч 26-го тура Серии А, в котором «Ювентус» принимал на своем поле «Комо».

Источник: Getty Images

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Комо». Счет в матче открыл Мергим Войвода на 11-й минуте встречи. На 61-й минуте Максанс Какере забил второй гол за «Комо».

В турнирной таблице Серии А сегодняшние соперники располагаются на соседних строчках: «Ювентус» с 46 очками идет пятым, у «Комо» на 1 балл меньше и шестая позиция.

Матч первого круга между командами состоялся в Комо 19 октября и завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Ювентус
0:2
Первый тайм: 0:1
Комо
Футбол, Италия, 26-й тур
21.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Алльянц
Главные тренеры
Лучано Спаллетти
Сеск Фабрегас
Голы
Комо
Мергим Войвода
(Анастасиос Дувикас)
11′
Максанс Какере
(Лукас Да Кунья)
61′
Составы команд
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
4
Федерико Гатти
8
Тен Копмейнерс
6
Ллойд Келли
22
Уэстон Маккенни
5
Мануэль Локателли
73′
27
Андреа Камбьясо
83′
17
Василие Аджич
20
Лоис Опенда
74′
13
Жереми Бога
19
Кефрен Тюрам
74′
30
Джонатан Дэвид
21
Фабио Миретти
46′
7
Франсишку Консейсау
10
Кенан Йылдыз
83′
18
Филип Костич
Комо
1
Жан Бюте
28
Иван Смолчич
3
Алекс Валье
14
Хакобо Рамон
2
Марк-Оливер Кемпф
23
Максимо Перроне
31
Мергим Войвода
74′
34
Диегу Карлос
20
Мартин Батурина
60′
8
Сержи Роберто
6
Максанс Какере
86′
18
Альберто Морено
11
Анастасиос Дувикас
87′
7
Альваро Мората
33
Лукас Да Кунья
74′
77
Игнас ван дер Бремпт
Статистика
Ювентус
Комо
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
11
11
Удары в створ
3
2
Угловые
7
2
Фолы
10
15
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Довери
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти