«Интер» обыграл «Лечче» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Миланский «Интер» на выезде обыграл «Лечче» в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.

Источник: AP 2024

Встреча, прошедшая в Лечче, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Генрих Мхитарян (75-я минута) и Мануэль Аканджи (82).

«Интер», набравший 64 очка, лидирует в турнирной таблице Серии A. Команда одержала седьмую победу подряд и продлила серию без поражений в лиге до 14 игр. «Лечче» (24) располагается на 17-й позиции.

В следующем матче «Интер» 28 февраля примет «Дженоа», «Лечче» в тот же день на выезде встретится с «Комо».

Лечче
0:2
Первый тайм: 0:0
Интер
Футбол, Италия, 26-й тур
21.02.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Виа дель Маре
Главные тренеры
Эузебио Ди Франческо
Кристиан Киву
Голы
Интер
Генрих Мхитарян
75′
Мануэль Аканджи
(Федерико Димарко)
82′
Составы команд
Лечче
30
Владимиро Фальконе
17
Данилу Вейга
25
Антонио Галло
20
Юльбер Рамадани
99
Валид Чеддира
44
Тиагу Габриэл
17′
29
Лассана Кулибали
83′
9
Никола Штулич
16
Омри Гандельман
60′
19
Ламек Банда
50
Сантьяго Пьеротти
83′
11
Конан Н`Дри
23
Риккардо Соттиль
60′
79
Умар Нгом
4
Киалонда Гаспар
4′
5
Джамиль Зиберт
Интер
1
Янн Зоммер
31
Янн Биссек
32
Федерико Димарко
7
Петр Зелиньски
16
Давиде Фраттези
94
Франческо Эспозито
95
Алессандро Бастони
87′
88′
30
Карлос Аугусту
6
Стефан де Врей
10′
60′
25
Мануэль Аканджи
11
Луис Энрике
69′
17
Анди Диуф
8
Петар Сучич
60′
22
Генрих Мхитарян
9
Маркус Тюрам
69′
14
Анж-Йоан Бонни
Статистика
Лечче
Интер
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
3
24
Удары в створ
0
9
Угловые
2
10
Фолы
10
8
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Джанлука Манганьелло
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти