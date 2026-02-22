Дубль О’Райли принес «Манчестер Сити» победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ

В составе «горожан» дубль оформил 20-летний защитник Нико О’Райли (14-я минута, 27). У «сорок» отличился Льюис Холл (22). Итоговый счет — 2:1 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.
После этого матча «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ (56 очков), отставая от лидирующего «Арсенала» на 2 очка, а «Ньюкасл» находится на 10-й позиции (36).
Футбол, Англия, Тур 27
21.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Этихад
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Эдди Хау
Голы
Манчестер Сити
Нико О`Райли
(Омар Мармуш)
14′
Нико О`Райли
(Эрлинг Холанн)
27′
Ньюкасл Юнайтед
Льюис Холл
(Джейкоб Рэмси)
22′
Составы команд
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
21
Райан Аит Нури
33
Нико О`Райли
20
Бернарду Силва
50′
16
Родри
15
Марк Гехи
9
Эрлинг Холанн
42
Антуан Семеньо
87′
47
Фил Фоден
3
Рубен Диаш
41′
46′
45
Абдукодир Хусанов
7
Омар Мармуш
58′
10
Райан Шерки
Ньюкасл Юнайтед
1
Ник Поуп
2
Киран Триппьер
65′
3
Льюис Холл
41
Джейкоб Рэмси
8
Сандро Тонали
12
Малик Тшау
33
Дэн Берн
9′
28
Джозеф Уиллок
48′
60′
7
Жоэлинтон
89′
27
Ник Вольтемаде
60′
11
Харви Барнс
62′
20
Энтони Эланга
78′
18
Уильям Осула
10
Энтони Гордон
78′
23
Джейкоб Мерфи
Статистика
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
Желтые карточки
2
5
Удары (всего)
15
13
Удары в створ
7
7
Угловые
5
5
Фолы
12
13
Офсайды
1
5
Судейская бригада
Главный судья
Томас Брэмэлл
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти