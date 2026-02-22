«ПСЖ» разгромил «Метц», Сафонов сыграл на ноль

«ПСЖ» победил «Метц» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Франции — 3:0.
Голы забили Дезире Дуэ, Брэдли Барколя и Гонсалу Рамуш.
Гости не нанесли ни одного удара в створ ворот «ПСЖ», в которых играл российский вратарь Матвей Сафонов.
«ПСЖ» поднялся со второго на первое место в таблице чемпионата Франции — у команды 54 очка после 23 игр. «Метц» (13 очков после 18 игр) располагается на последнем месте.
21 февр 23:05 ПСЖ — Метц 3:0.
В другом матче тура «Тулуза» и «Париж» сыграли вничью — 1:1.
У хозяев гол забил Хулиан Виньоло, у гостей отличился Маршалл Мунетси.
«Тулуза» (31 очко после 23 игр) занимает девятое место в турнирной таблице. «Париж» (23 очка после 23 матчей) располагается на 14-м месте.
21 февр 21:00 Тулуза — Париж 1:1.