Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
4
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Борнмут
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Реал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
2
:
Монако
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
2
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Аугсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Овьедо
3
П1
X
П2

«ПСЖ» разгромил «Метц», Сафонов сыграл на ноль

«ПСЖ» победил «Метц» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Франции — 3:0.

Источник: Спорт-Экспресс

«ПСЖ» победил «Метц» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Франции — 3:0.

Голы забили Дезире Дуэ, Брэдли Барколя и Гонсалу Рамуш.

Гости не нанесли ни одного удара в створ ворот «ПСЖ», в которых играл российский вратарь Матвей Сафонов.

«ПСЖ» поднялся со второго на первое место в таблице чемпионата Франции — у команды 54 очка после 23 игр. «Метц» (13 очков после 18 игр) располагается на последнем месте.

21 февр 23:05 ПСЖ — Метц 3:0.

В другом матче тура «Тулуза» и «Париж» сыграли вничью — 1:1.

У хозяев гол забил Хулиан Виньоло, у гостей отличился Маршалл Мунетси.

«Тулуза» (31 очко после 23 игр) занимает девятое место в турнирной таблице. «Париж» (23 очка после 23 матчей) располагается на 14-м месте.

21 февр 21:00 Тулуза — Париж 1:1.

