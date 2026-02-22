Футболист «Челси» подвергся расистским оскорблениям после удаления

«Футбольный клуб “Челси” возмущен и оскорблен отвратительными расистскими оскорблениями в адрес Уэсли Фофана в интернете. Целенаправленные расистские оскорбления в адрес Уэса после сегодняшнего матча против “Бернли” отвратительны и недопустимы. Такое поведение совершенно неприемлемо и противоречит ценностям игры и всему, за что мы выступаем как клуб. Мы безоговорочно поддерживаем Уэса. Он пользуется нашей полной поддержкой, как и все наши игроки, которые часто вынуждены терпеть эту ненависть просто за то, что делают свою работу. Мы будем сотрудничать с соответствующими органами и платформами, чтобы установить виновных и принять самые решительные меры», — говорится в заявлении.