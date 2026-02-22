Ричмонд
Футболист «Челси» подвергся расистским оскорблениям после удаления

Футболист «Челси» Фофана подвергся расистским оскорблениям после удаления.

Источник: AFP 2023

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Французский защитник лондонского «Челси» Уэсли Фофана сообщил в сториз Instagram (соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), что подвергся расистским оскорблениям после матча 27-го тура чемпионата Англии по футболу против «Бернли».

Встреча в Лондоне прошла в субботу и завершилась со счетом 1:1. На 72-й минуте главный арбитр Льюис Смит за вторую желтую карточку удалил с поля защитника столичного клуба. На третьей добавленной к основному времени минуте игрок «Бернли» Зиан Флемминг сравнял счет.

После игры Фофана опубликовал несколько скриншотов с оскорбительными сообщениями от болельщиков, сопровождавшимися эмодзи обезьяны. Футболист отметил, что даже в 2026 году люди продолжают подвергаться унижениям на почве расовой принадлежности, а также раскритиковал футбольные организации, которые, по его словам, ограничиваются масштабными кампаниями против расизма, но не добиваются реальных изменений.

Позднее «Челси» опубликовал на официальном сайте заявление, в котором выразил возмущение действиями болельщиков, оскорблявших французского футболиста.

«Футбольный клуб “Челси” возмущен и оскорблен отвратительными расистскими оскорблениями в адрес Уэсли Фофана в интернете. Целенаправленные расистские оскорбления в адрес Уэса после сегодняшнего матча против “Бернли” отвратительны и недопустимы. Такое поведение совершенно неприемлемо и противоречит ценностям игры и всему, за что мы выступаем как клуб. Мы безоговорочно поддерживаем Уэса. Он пользуется нашей полной поддержкой, как и все наши игроки, которые часто вынуждены терпеть эту ненависть просто за то, что делают свою работу. Мы будем сотрудничать с соответствующими органами и платформами, чтобы установить виновных и принять самые решительные меры», — говорится в заявлении.

Фофана 25 лет. В текущем сезоне француз провел 26 матчей в составе «Челси».