«Интер Майами» с Месси начал новый сезон MLS с разгромного поражения

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Действующий победитель североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» уступил «Лос-Анджелесу» в первом для себя матче регулярного чемпионата сезона-2025/26.
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, отличились Давид Мартинес (38-я минута), Дени Буанга (73) и Натан Ордас (90+4).
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отыграл весь матч, его партнер по команде Луис Суарес вышел на замену на 81-й минуте.
В следующем матче «Интер Майами» сыграет 1 марта с «Орландо Сити».