Роналду не планирует покидать Саудовскую Аравию

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что не планирует покидать Саудовскую Аравию в ближайшей перспективе.
В начале февраля португалец отказывался выходить на поле из-за недовольства действиями руководства клуба. После бойкота Роналду отметился голами в двух матчах подряд.
«Я принадлежу Саудовской Аравии. Я хочу остаться здесь. Это страна, которая приняла меня, а также мою семью и друзей. Я счастлив здесь и хочу остаться здесь», — приводит слова Роналду Фабрицио Романо в соцсети Х.
Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». 41-летний португалец представляет «Аль-Наср» с 2023 года и за это время забил 114 мячей в 129 матчах.