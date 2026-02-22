Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Дженоа
:
Торино
П1
2.35
X
3.07
П2
3.50
Футбол. Испания
16:00
Хетафе
:
Севилья
П1
2.47
X
2.89
П2
3.50
Футбол. Италия
17:00
Аталанта
:
Наполи
П1
2.65
X
3.07
П2
2.99
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Вулверхэмптон
П1
1.75
X
3.86
П2
4.80
Футбол. Англия
17:00
Ноттингем Форест
:
Ливерпуль
П1
3.75
X
3.80
П2
1.96
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Фулхэм
П1
2.76
X
3.25
П2
2.75
Футбол. Франция
17:00
Осер
:
Ренн
П1
2.96
X
3.43
П2
2.44
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Боруссия М
П1
2.00
X
3.51
П2
4.00
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Леванте
П1
1.10
X
12.00
П2
22.00
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Лилль
П1
4.71
X
3.64
П2
1.81
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Гавр
П1
2.46
X
3.27
П2
3.10
Футбол. Франция
19:15
Ницца
:
Лорьян
П1
2.13
X
3.57
П2
3.45
Футбол. Англия
19:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Арсенал
П1
7.30
X
4.60
П2
1.50
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Вердер
П1
2.75
X
3.21
П2
2.74
Футбол. Италия
20:00
Милан
:
Парма
П1
1.35
X
5.28
П2
9.50
Футбол. Испания
20:30
Сельта
:
Мальорка
П1
1.92
X
3.47
П2
4.40
Футбол. Германия
21:30
Хайденхайм
:
Штутгарт
П1
4.51
X
4.26
П2
1.71
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Кремонезе
П1
1.33
X
5.32
П2
10.50
Футбол. Франция
22:45
Страсбур
:
Лион
П1
2.28
X
3.60
П2
3.10
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Валенсия
П1
1.71
X
3.99
П2
4.87
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
4
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лацио
0
П1
X
П2

Роналду не планирует покидать Саудовскую Аравию

Роналду: я принадлежу Саудовской Аравии и хочу продолжать играть здесь.

Источник: Reuters

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что не планирует покидать Саудовскую Аравию в ближайшей перспективе.

В начале февраля португалец отказывался выходить на поле из-за недовольства действиями руководства клуба. После бойкота Роналду отметился голами в двух матчах подряд.

«Я принадлежу Саудовской Аравии. Я хочу остаться здесь. Это страна, которая приняла меня, а также мою семью и друзей. Я счастлив здесь и хочу остаться здесь», — приводит слова Роналду Фабрицио Романо в соцсети Х.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». 41-летний португалец представляет «Аль-Наср» с 2023 года и за это время забил 114 мячей в 129 матчах.