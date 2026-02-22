Роналду не планирует покидать Саудовскую Аравию

«Я принадлежу Саудовской Аравии. Я хочу остаться здесь. Это страна, которая приняла меня, а также мою семью и друзей. Я счастлив здесь и хочу остаться здесь», — приводит слова Роналду Фабрицио Романо в соцсети Х.