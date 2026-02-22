Ла Лига расследует поведение фанатов, которые желали смерти Винисиусу

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Ла Лига расследует поведение болельщиков «Осасуны», которые желали смерти футболисту мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору, сообщает The Athletic со ссылкой на ответ организации.
В субботу «Реал» уступил «Осасуне» (1:2) в выездном матче 25-го тура чемпионата Испании. У «королевского клуба» отличился Винисиус.
Болельщики хозяев называли бразильца дураком, скандировали «Винисиус, умри», а также «Винисиус, пляжный мяч», отсылая ко второму месту Винисиуса в голосовании награды «Золотой мяч» в 2024 году. В Ла Лиге заявили, что проведут анализ поведения болельщиков «Осасуны».
Ранее «Реал» обыграл на выезде «Бенфику» (1:0) в первом матче раунда за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. После гола Винисиуса встреча была прервана почти на 10 минут из-за того, что бразилец вступил в перепалку с полузащитником «Бенфики» Джанлукой Престианни и пожаловался арбитру на расистские оскорбления с его стороны. Винисиус направился в сторону раздевалки, но после уговоров тренерского штаба продолжил встречу.
В текущем сезоне 25-летний Винисиус провел 36 матчей и забил 12 голов.