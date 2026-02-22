Ла Лига расследует поведение фанатов, которые желали смерти Винисиусу

Ранее «Реал» обыграл на выезде «Бенфику» (1:0) в первом матче раунда за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. После гола Винисиуса встреча была прервана почти на 10 минут из-за того, что бразилец вступил в перепалку с полузащитником «Бенфики» Джанлукой Престианни и пожаловался арбитру на расистские оскорбления с его стороны. Винисиус направился в сторону раздевалки, но после уговоров тренерского штаба продолжил встречу.