В «Реал Сосьедад» оценили игру Захаряна после паузы

Захарян вышел на замену на 77-й минуте игры 25-го тура с «Овьедо» (3:3). До этого игрок в последний раз выходил на поле 13 января в матче Кубка Испании против «Осасуны» (2:2, 6:5 по пенальти), в чемпионате страны полузащитник в предыдущий раз играл 4 января в матче с «Атлетико» (1:1). Россиянин пропустил несколько игр из-за болевых ощущений в левой икроножной мышце.