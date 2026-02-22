В «Реал Сосьедад» оценили игру Захаряна после паузы

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российский полузащитник испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян имел несколько возможностей проявить себя в матче чемпионата Испании с «Овьедо» и продолжит прогрессировать. Такое мнение ТАСС высказал пресс-атташе клуба Йон Андер Мундуате.
Захарян вышел на замену на 77-й минуте игры 25-го тура с «Овьедо» (3:3). До этого игрок в последний раз выходил на поле 13 января в матче Кубка Испании против «Осасуны» (2:2, 6:5 по пенальти), в чемпионате страны полузащитник в предыдущий раз играл 4 января в матче с «Атлетико» (1:1). Россиянин пропустил несколько игр из-за болевых ощущений в левой икроножной мышце.
«Печально за результат. У Арсена было несколько шансов, он будет расти и дальше», — сказал Мундуате.
Захаряну 22 года, за «Реал Сосьедад» полузащитник выступает с лета 2023 года. В нынешнем сезоне на счету россиянина 17 матчей в различных турнирах, в которых он отметился 1 голом.