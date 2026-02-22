Ричмонд
СМИ узнали, что «Реал» может вскоре уволить Арбелоа

«Реал» может уволить Арбелоа в случае поражения от «Бенфики».

Источник: Reuters

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Мадридский «Реал» может уволить главного тренера Альваро Арбелоа менее чем через два месяца после назначения, сообщает sport.es.

По информации источника, футболисты начинают терять веру в Арбелоа, а руководство клуба недоумевает от некоторых решений специалиста, в частности его замен по ходу матчей. Арбелоа сумел наладить отношения с бразильским нападающим Винисиусом Жуниором, однако команда не смогла значительно прибавить. В руководстве «Реала» не желают во второй раз по ходу сезона менять тренера и не видят достойной замены, однако, если во вторник «Реал» проиграет «Бенфике» и вылетит из Лиги чемпионов, мадридцы могут расстаться со специалистом. В первом матче испанская команда добилась гостевой победы со счетом 1:0.

Арбелоа возглавил «Реал» 12 января, сменив Хаби Алонсо. Под его руководством «сливочные» провели десять матчей, в которых одержали семь побед и потерпели три поражения.

Арбелоа 42 года, он является воспитанником «Реала» и выиграл с командой чемпионат (2012), Кубок (2011, 2014) и Суперкубок Испании (2012), а также Лигу чемпионов (2014, 2016), клубный чемпионат мира (2014) и Суперкубок УЕФА (2014). Также он выступал за «Депортиво», английские «Ливерпуль» и «Вест Хэм». В составе сборной Испании он выиграл чемпионат мира и дважды — чемпионат Европы. Арбелоа ни разу не управлял командой на взрослом уровне. С 2020 года он работал в академии «Реала», тренируя молодежные команды мадридцев разных возрастов.