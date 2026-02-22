СМИ узнали, что «Реал» может вскоре уволить Арбелоа

По информации источника, футболисты начинают терять веру в Арбелоа, а руководство клуба недоумевает от некоторых решений специалиста, в частности его замен по ходу матчей. Арбелоа сумел наладить отношения с бразильским нападающим Винисиусом Жуниором, однако команда не смогла значительно прибавить. В руководстве «Реала» не желают во второй раз по ходу сезона менять тренера и не видят достойной замены, однако, если во вторник «Реал» проиграет «Бенфике» и вылетит из Лиги чемпионов, мадридцы могут расстаться со специалистом. В первом матче испанская команда добилась гостевой победы со счетом 1:0.