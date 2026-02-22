Месси пытался ворваться в судейскую после разгромного поражения от «Лос-Анджелеса»

Видео инцидента разошлось по соцсетям.
Как пишут западные СМИ, 38-летний аргентинец был недоволен работой главного судьи Пьера-Люка Лазье. За весь матч рефери назначил лишь три штрафных в пользу Месси, который регулярно падал после жестких стыков с защитниками соперника.
После окончания игры Месси попытался пройти вслед за арбитрами в подтрибунное помещение стадиона «Лос-Анджелес Колизеум», но дорогу ему преградил Луис Суарес. Уругваец буквально оттащил партнера по команде за руку, уводя от потенциально серьезных последствий.
«Интер Майами» стал чемпионом МЛС в сезоне-2025. Следующий матч в турнире этого года команда проведет на выезде против «Орландо».