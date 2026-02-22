«Ливерпуль» обыграл «Ноттингем» в матче АПЛ

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. «Ливерпуль» на выезде обыграл с «Ноттингем Форест» в матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Ноттингеме, завершилась со счетом 1:0. На седьмой компенсированной ко второму тайму минуте победный мяч забил Алексис Макаллистер.
«Ливерпуль» (45) идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата. «Ноттингем» (27) располагается на 17-й позиции. В следующем туре «Ливерпуль» 28 февраля примет «Вест Хэм», «Ноттингем Форест» днем позднее на выезде встретится с «Брайтоном».
В других матчах «Кристал Пэлас» на своем поле одержал победу над «Вулверхэмптоном» — 1:0, а «Фулхэм» на выезде обыграл «Сандерленд» со счетом 3:1.
Футбол, Англия, Тур 27
22.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
City Ground
Главные тренеры
Витор Перейра
Арне Слот
Голы
Ливерпуль
Алексис Макаллистер
90+7′
Составы команд
Ноттингем Форест
27
Штефан Ортега
34
Ола Айна
61′
3
Неко Уильямс
31
Никола Миленкович
5
Мурильо
6
Ибраим Сангаре
21
Омари Хатчинсон
66′
14
Дан Ндой
7
Каллум Хадсон-Одои
66′
29
Дилан Баква
10
Морган Гиббс-Уайт
20′
90′
24
Джеймс Макэйти
19
Игор Жезус
77′
16
Николас Домингес
8
Эллиот Андерсон
77′
20
Лоренцо Лукка
Ливерпуль
1
Алиссон
8
Доминик Собослаи
22
Юго Экитике
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
10
Алексис Макаллистер
6
Милош Керкез
83′
2
Джо Гомес
11
Мохамед Салах
77′
14
Федерико Кьеза
18
Коди Гакпо
77′
73
Рио Нгумоха
17
Кертис Джонс
83′
26
Эндрю Робертсон
Статистика
Ноттингем Форест
Ливерпуль
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
18
10
Удары в створ
2
4
Угловые
7
2
Фолы
13
9
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
