Футбол. Италия
1-й тайм
Милан
0
:
Парма
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.70
П2
10.00
Футбол. Англия
перерыв
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
7.50
X
3.55
П2
1.62
Футбол. Германия
перерыв
Санкт-Паули
0
:
Вердер
0
Все коэффициенты
П1
3.40
X
2.45
П2
3.01
Футбол. Франция
2-й тайм
Анже
0
:
Лилль
1
Все коэффициенты
П1
24.00
X
6.20
П2
1.20
Футбол. Франция
2-й тайм
Нант
2
:
Гавр
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
11.50
П2
36.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Ницца
2
:
Лорьян
1
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.15
П2
9.50
Футбол. Испания
20:30
Сельта
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.62
П2
4.98
Футбол. Германия
21:30
Хайденхайм
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
4.67
X
4.38
П2
1.67
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.36
П2
10.50
Футбол. Франция
22:45
Страсбур
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.62
П2
2.96
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.00
П2
4.86
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Фулхэм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Ренн
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Торино
0
П1
X
П2

«Ливерпуль» обыграл «Ноттингем» в матче АПЛ

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Ноттингем» в матче чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. «Ливерпуль» на выезде обыграл с «Ноттингем Форест» в матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, прошедшая в Ноттингеме, завершилась со счетом 1:0. На седьмой компенсированной ко второму тайму минуте победный мяч забил Алексис Макаллистер.

«Ливерпуль» (45) идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата. «Ноттингем» (27) располагается на 17-й позиции. В следующем туре «Ливерпуль» 28 февраля примет «Вест Хэм», «Ноттингем Форест» днем позднее на выезде встретится с «Брайтоном».

В других матчах «Кристал Пэлас» на своем поле одержал победу над «Вулверхэмптоном» — 1:0, а «Фулхэм» на выезде обыграл «Сандерленд» со счетом 3:1.

Ноттингем Форест
0:1
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 27
22.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
City Ground
Главные тренеры
Витор Перейра
Арне Слот
Голы
Ливерпуль
Алексис Макаллистер
90+7′
Составы команд
Ноттингем Форест
27
Штефан Ортега
34
Ола Айна
61′
3
Неко Уильямс
31
Никола Миленкович
5
Мурильо
6
Ибраим Сангаре
21
Омари Хатчинсон
66′
14
Дан Ндой
7
Каллум Хадсон-Одои
66′
29
Дилан Баква
10
Морган Гиббс-Уайт
20′
90′
24
Джеймс Макэйти
19
Игор Жезус
77′
16
Николас Домингес
8
Эллиот Андерсон
77′
20
Лоренцо Лукка
Ливерпуль
1
Алиссон
8
Доминик Собослаи
22
Юго Экитике
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
10
Алексис Макаллистер
6
Милош Керкез
83′
2
Джо Гомес
11
Мохамед Салах
77′
14
Федерико Кьеза
18
Коди Гакпо
77′
73
Рио Нгумоха
17
Кертис Джонс
83′
26
Эндрю Робертсон
Статистика
Ноттингем Форест
Ливерпуль
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
18
10
Удары в створ
2
4
Угловые
7
2
Фолы
13
9
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти