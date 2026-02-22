«Арсенал» разгромил «Тоттенхэм» в лондонском дерби на матче АПЛ

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. «Арсенал» нанес поражение «Тоттенхэму» в лондонском дерби в рамках 27-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье на стадионе «шпор», завершилась со счетом 4:1. В составе победителей дубли оформили Эберечи Эзе (32-я и 61-я минуты) и Виктор Дьёкереш (47, 90+4). У хозяев мяч забил Рандаль Коло Муани (34).
На первой добавленной ко второму тайму минуте из-за травмы поле покинул полузащитник «канониров» Букайо Сака.
«Арсенал», набравший 61 очко, лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), «Тоттенхэм» (29 очков) располагается на 16-й позиции. Команда продлила серию без побед в чемпионате до девяти матчей.
В следующем туре «Арсенал» 1 марта примет лондонский «Челси», «Тоттенхэм» в тот же день на выезде сыграет со столичным «Фулхэмом».
Игор Тудор
Микель Артета
Рандаль Коло Муани
34′
Эберечи Эзе
32′
Виктор Дьекереш
(Юррьен Тимбер)
47′
Эберечи Эзе
61′
Виктор Дьекереш
(Мартин Эдегор)
90+4′
1
Гульельмо Викарио
37
Микки ван де Вен
3
Раду Дрэгушин
14
Арчи Грэй
35′
24
Джед Спенс
8
Ив Биссума
29
Пап Метар Сарр
7
Хави Симонс
6
Жоау Пальинья
82′
11
Матис Тель
22
Конор Галлахер
62′
19
Доминик Соланке
39
Рандаль Коло Муани
68′
9
Ришарлисон
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
41
Деклан Райс
36
Мартин Субименди
14
Виктор Дьекереш
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
12
Юррьен Тимбер
28′
57′
3
Кристиан Москера
10
Эберечи Эзе
77′
8
Мартин Эдегор
7
Букайо Сака
90′
20
Нони Мадуэке
19
Леандро Троссар
77′
11
Габриел Мартинелли
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти