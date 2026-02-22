Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
1-й тайм
Хайденхайм
1
:
Штутгарт
1
Все коэффициенты
П1
6.00
X
3.80
П2
1.66
Футбол. Испания
2-й тайм
Сельта
0
:
Мальорка
0
Все коэффициенты
П1
2.95
X
1.70
П2
9.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Милан
0
:
Парма
1
Все коэффициенты
П1
35.00
X
4.20
П2
1.29
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.63
П2
11.00
Футбол. Франция
22:45
Страсбур
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.53
П2
2.96
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.00
П2
5.10
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Арсенал
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
3
:
Лорьян
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Фулхэм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Ренн
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Торино
0
П1
X
П2

«Арсенал» разгромил «Тоттенхэм» в лондонском дерби на матче АПЛ

«Арсенал» разгромил «Тоттенхэм» в лондонском дерби на чемпионате Англии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. «Арсенал» нанес поражение «Тоттенхэму» в лондонском дерби в рамках 27-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, которая прошла в воскресенье на стадионе «шпор», завершилась со счетом 4:1. В составе победителей дубли оформили Эберечи Эзе (32-я и 61-я минуты) и Виктор Дьёкереш (47, 90+4). У хозяев мяч забил Рандаль Коло Муани (34).

На первой добавленной ко второму тайму минуте из-за травмы поле покинул полузащитник «канониров» Букайо Сака.

«Арсенал», набравший 61 очко, лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), «Тоттенхэм» (29 очков) располагается на 16-й позиции. Команда продлила серию без побед в чемпионате до девяти матчей.

В следующем туре «Арсенал» 1 марта примет лондонский «Челси», «Тоттенхэм» в тот же день на выезде сыграет со столичным «Фулхэмом».

Тоттенхэм Хотспур
1:4
Первый тайм: 1:1
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 27
22.02.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Главные тренеры
Игор Тудор
Микель Артета
Голы
Тоттенхэм Хотспур
Рандаль Коло Муани
34′
Арсенал
Эберечи Эзе
32′
Виктор Дьекереш
(Юррьен Тимбер)
47′
Эберечи Эзе
61′
Виктор Дьекереш
(Мартин Эдегор)
90+4′
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
37
Микки ван де Вен
3
Раду Дрэгушин
14
Арчи Грэй
35′
24
Джед Спенс
8
Ив Биссума
29
Пап Метар Сарр
7
Хави Симонс
6
Жоау Пальинья
82′
11
Матис Тель
22
Конор Галлахер
62′
19
Доминик Соланке
39
Рандаль Коло Муани
68′
9
Ришарлисон
Арсенал
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
41
Деклан Райс
36
Мартин Субименди
14
Виктор Дьекереш
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
12
Юррьен Тимбер
28′
57′
3
Кристиан Москера
10
Эберечи Эзе
77′
8
Мартин Эдегор
7
Букайо Сака
90′
20
Нони Мадуэке
19
Леандро Троссар
77′
11
Габриел Мартинелли
Статистика
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
6
20
Удары в створ
5
7
Угловые
2
5
Фолы
17
11
Судейская бригада
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти