«Арсенал» разгромил «Тоттенхэм» в лондонском дерби на матче АПЛ

Встреча, которая прошла в воскресенье на стадионе «шпор», завершилась со счетом 4:1. В составе победителей дубли оформили Эберечи Эзе (32-я и 61-я минуты) и Виктор Дьёкереш (47, 90+4). У хозяев мяч забил Рандаль Коло Муани (34).