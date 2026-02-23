Вашингтон
Гол Кристанте помог «Роме» разгромить «Кремонезе» в Серии А

«Рома» разгромила «Кремонезе» в матче 26-го тура чемпионата Италии.

Источник: Getty Images

Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счетом 3:0.

В составе победителей по голу забили Брайан Кристанте, Эван Ндика и Никколо Пизилли.

Благодаря этой победе «Рома» набрала 50 очков и догнала «Наполи» в таблице Серии А.

Рома
3:0
Первый тайм: 0:0
Кремонезе
Футбол, Италия, 26-й тур
22.02.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Олимпийский
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини
Давиде Никола
Голы
Рома
Брайан Кристанте
(Лоренцо Пеллегрини)
59′
Эван Н`Дика
(Брайан Кристанте)
77′
Никколо Пизилли
86′
Составы команд
Рома
99
Миле Свилар
23
Джанлука Манчини
5
Эван Н`Дика
43
Уэсли Винисиус
14
Дониэлл Мален
4
Брайан Кристанте
17
Ману Коне
87
Даниэле Гиларди
46′
8
Нейл Эль-Айнауи
66′
19
Зеки Челик
85′
24
Ян Циолковски
97
Брайан Сарагоса
56′
20
Лоренцо Вентурино
7
Лоренцо Пеллегрини
72′
61
Никколо Пизилли
Кремонезе
1
Эмиль Аудеро
24
Филиппо Терраччано
5
Себастьяно Луперто
55
Франческо Фолино
2
Мортен Торсби
24′
29
Юссеф Мале
90
Федерико Бонаццоли
7
Алессио Дзербин
74′
30
Микаил Файе
3
Джузеппе Пеццелла
74′
9
Милан Джурич
32
Мартин Пайеро
49′
38
Варрен Бондо
99
Антонио Санабрия
63′
10
Джейми Варди
Статистика
Рома
Кремонезе
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
23
2
Удары в створ
5
0
Угловые
9
1
Фолы
12
11
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Марко Ди Белло
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти