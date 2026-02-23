Футболист «Милана» получил перелом челюсти, пишут СМИ

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Английский футболист итальянского «Милана» Рубен Лофтус-Чик получил перелом альвеолярного отростка челюсти и перенесет операцию, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.
Полузащитник получил повреждение в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу против «Пармы». На десятой минуте он столкнулся с вратарем гостей Эдоардо Корви, после чего его унесли с поля на носилках в шейном корсете.
По информации источника, Лофтус-Чик был оперативно доставлен в больницу, где прошел обследование. Диагностика показала перелом альвеолярного отростка челюсти и перелом нескольких зубов. Сообщается, что 30-летнему хавбеку предстоит перенести операцию, он пропустит несколько месяцев.
Лофтус-Чик играет за «Милан» с лета 2023 года. В текущем сезоне он принял участие в 27 матчах и забил три мяча. Его команда идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 54 очка.
Массимилиано Аллегри
Карлос Куэста
Мариано Троило
(Эмануэле Валери)
80′
16
Майк Меньян
33
Давиде Бартесаги
5
Кони де Винтер
56
Алексис Салемакерс
32′
14
Лука Модрич
12
Адриен Рабьо
10
Рафаэл Леау
52′
23
Фикайо Томори
85′
24
Закари Атекаме
2
Первис Эступиньян
62′
31
Страхиня Павлович
8
Рубен Лофтус-Чик
11′
30
Ардон Яшари
85′
18
Кристофер Нкунку
11
Кристиан Пулишич
62′
9
Никлас Фюллкруг
40
Эдоардо Корви
15
Энрико Дель Прато
5
Лаутаро Валенти
37
Мариано Троило
48′
27
Саша Бричги
14
Эмануэле Валери
16
Мандела Кейта
7
Габриэл Стрефецца
76′
17
Якоб Ондрейка
9
Матео Пельегрино
90′
8
Науэль Эстевес
10
Адриан Бернабе
59′
22
Оливер Серенсен
24
Кристиан Ордоньес
59′
41
Ханс Николусси Кавилья
Главный судья
Марко Пиччинини
(Италия)
