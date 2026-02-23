Вашингтон
Футболист «Милана» получил перелом челюсти, пишут СМИ

Футболист «Милана» Лофтус-Чик получил перелом челюсти и перенесет операцию.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Английский футболист итальянского «Милана» Рубен Лофтус-Чик получил перелом альвеолярного отростка челюсти и перенесет операцию, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

Полузащитник получил повреждение в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу против «Пармы». На десятой минуте он столкнулся с вратарем гостей Эдоардо Корви, после чего его унесли с поля на носилках в шейном корсете.

По информации источника, Лофтус-Чик был оперативно доставлен в больницу, где прошел обследование. Диагностика показала перелом альвеолярного отростка челюсти и перелом нескольких зубов. Сообщается, что 30-летнему хавбеку предстоит перенести операцию, он пропустит несколько месяцев.

Лофтус-Чик играет за «Милан» с лета 2023 года. В текущем сезоне он принял участие в 27 матчах и забил три мяча. Его команда идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 54 очка.

Милан
0:1
Первый тайм: 0:0
Парма
Футбол, Италия, 26-й тур
22.02.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Джузеппе Меацца
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри
Карлос Куэста
Голы
Парма
Мариано Троило
(Эмануэле Валери)
80′
Составы команд
Милан
16
Майк Меньян
33
Давиде Бартесаги
5
Кони де Винтер
56
Алексис Салемакерс
32′
14
Лука Модрич
12
Адриен Рабьо
10
Рафаэл Леау
52′
23
Фикайо Томори
85′
24
Закари Атекаме
2
Первис Эступиньян
62′
31
Страхиня Павлович
8
Рубен Лофтус-Чик
11′
30
Ардон Яшари
85′
18
Кристофер Нкунку
11
Кристиан Пулишич
62′
9
Никлас Фюллкруг
Парма
40
Эдоардо Корви
15
Энрико Дель Прато
5
Лаутаро Валенти
37
Мариано Троило
48′
27
Саша Бричги
14
Эмануэле Валери
16
Мандела Кейта
7
Габриэл Стрефецца
76′
17
Якоб Ондрейка
9
Матео Пельегрино
90′
8
Науэль Эстевес
10
Адриан Бернабе
59′
22
Оливер Серенсен
24
Кристиан Ордоньес
59′
41
Ханс Николусси Кавилья
Статистика
Милан
Парма
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
25
9
Удары в створ
6
3
Угловые
5
2
Фолы
13
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Марко Пиччинини
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти