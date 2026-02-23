Вашингтон
Лапорта помыл трибуну шваброй перед матчем «Барселоны» с «Леванте»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта готовится к новым выборам.

Источник: Getty Images

Лапорта был замечен на «Камп Ноу» перед матчем «Барселоны» с «Леванте» (3:0) в 25-го тура Ла Лиги, где он прошелся по трибуне шваброй.

Перед этим Лапорта приготовил макароны членам своего предвыборного штаба в барселонском ресторане Bar Bocata, где будет открыт официальный пункт сбора подписей в поддержку кандидатуры Лапорты на выборах президента «Барселоны».

Выборы нового президента каталонского клуба состоятся 15 марта.

Барселона
3:0
Первый тайм: 2:0
Леванте
Футбол, Испания, 25-й тур
22.02.2026, 18:15 (МСК UTC+3)
Камп Ноу
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Альваро дель Мораль
Голы
Барселона
Марк Берналь
(Эрик Гарсия)
4′
Френки де Йонг
(Жоау Канселу)
32′
Фермин Лопес
(Ламин Ямаль)
81′
Составы команд
Барселона
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
2
Жоау Канселу
21
Френки де Йонг
11
Рафинья
24
Эрик Гарсия
20
Дани Ольмо
66′
8
Педри
22
Марк Берналь
59′
66′
16
Фермин Лопес
9
Роберт Левандовски
66′
7
Ферран Торрес
10
Ламин Ямаль
88′
4
Рональд Араухо
18
Херард Мартин
45+3′
88′
28
Руни Барджи
Леванте
13
Мэтью Райан
23
Мануэль Санчес
4
Адриан де ла Фуэнте
3
Алан Маттурро
20
Ориоль Рей
8
Хон Оласагасти
22
Джереми Толян
89′
29
Начо Перес
26
Карим Тунде
20′
70′
21
Карл Этта Эйонг
17
Виктор Гарсия
46′
27
Пако Кортес
24
Карлос Альварес
84′
18
Икер Лосада
9
Иван Ромеро
70′
55
Тай Абед
Статистика
Барселона
Леванте
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
22
5
Удары в створ
9
2
Угловые
13
6
Фолы
12
10
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Хавьер Альберола Рохас
(Испания)
