Футбол. Италия
20:30
Фиорентина
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.04
П2
5.38
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.53
П2
4.39
Футбол. Англия
23:00
Эвертон
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.85
П2
1.96
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.01
П2
3.30
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
3
:
Лион
1
П1
X
П2

«Неуклюжий, неуверенный»: во Франции сообщили, что Забарный разочаровал «ПСЖ»

Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный оправдал ожиданий, которые возлагались на него после летнего перехода из «Борнмута», сообщает Le Figaro.

Источник: Газета.Ру

«Забарный не внушает доверия, когда его начинают выпускать на поле чаще. Неуклюжий, неуверенный, иногда лишенный ловкости, он не ошеломляет в работе с мячом, не особо доминирует в верховой борьбе и единоборствах», — пишет издание.

После февральского матча против «Ренна» Забарный был признан худшим игроком 22-го тура чемпионата Франции.

В «ПСЖ» также выступает российский вратарь Матвей Сафонов, который начал сезон после покупки парижанами у «Лилля» Люки Шевалье как запасной вратарь и не играл в первой части сезона, пока конкурент не получил травму. Сафонов отыграл четыре встречи подряд, причем оставался в воротах и после возвращения Шевалье в строй, но сам получил травму в победной серии послематчевых пенальти в Межконтинентальном кубке против бразильского «Фламенго», где он отразил четыре удара подряд. После этого ему потребовалось несколько недель на восстановление, и он вернулся в стартовый состав команды.

