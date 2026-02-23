Вашингтон
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Фиорентина
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.04
П2
5.38
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.53
П2
4.39
Футбол. Англия
23:00
Эвертон
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.85
П2
1.96
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.01
П2
3.30
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
3
:
Лион
1
П1
X
П2

Мерфи о 16-м месте «Тоттенхэма»: «Невероятно, что говорим о вылете. Не верю в это, у них достаточно сил»

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Дэнни Мерфи не верит, что «шпоры» вылетят из АПЛ.

Источник: Reuters

После 27 матчей лондонский клуб занимает в таблице 16-е место, находясь в 4 очках от зоны вылета.

«Не думаю, что “шпоры” вылетят. Думаю, у них достаточно сил. Если постоянно проигрывать и падает уверенность, то неважно, сколько у тебя хороших игроков — становится тяжело.

Я бы очень удивился, если бы они не смогли выбраться [из опасной зоны]. Все предстоящие матчи крайне важны. Думаю, у них будет достаточно сил.

Сам факт, что мы говорим о вылете «Тоттенхэма», невероятен. Это просто нелепо. Селекция виной тому или владельцы, это [вылет] было бы катастрофой для клуба. Я слышал, как некоторые болельщики говорили, что вылет может быть лучшим исходом. Я просто в это не верю", — сказал Мерфи.