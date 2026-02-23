Мерфи о 16-м месте «Тоттенхэма»: «Невероятно, что говорим о вылете. Не верю в это, у них достаточно сил»

После 27 матчей лондонский клуб занимает в таблице 16-е место, находясь в 4 очках от зоны вылета.
«Не думаю, что “шпоры” вылетят. Думаю, у них достаточно сил. Если постоянно проигрывать и падает уверенность, то неважно, сколько у тебя хороших игроков — становится тяжело.
Я бы очень удивился, если бы они не смогли выбраться [из опасной зоны]. Все предстоящие матчи крайне важны. Думаю, у них будет достаточно сил.
Сам факт, что мы говорим о вылете «Тоттенхэма», невероятен. Это просто нелепо. Селекция виной тому или владельцы, это [вылет] было бы катастрофой для клуба. Я слышал, как некоторые болельщики говорили, что вылет может быть лучшим исходом. Я просто в это не верю", — сказал Мерфи.