Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Фиорентина
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.04
П2
5.38
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.53
П2
4.39
Футбол. Англия
23:00
Эвертон
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.85
П2
1.95
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.01
П2
3.30
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
3
:
Лион
1
П1
X
П2

Артета на вопрос о кайпиринье и дайкири после 4:1 с «Тоттенхэмом»: «Я не пью коктейли. Мы сделаем по-своему»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о том, будет ли его команда пить коктейли после победы над «Тоттенхэмом» в дерби (4:1).

Источник: Спортс"

Напомним, ранее главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, какое послание передал игрокам по поводу чемпионской гонки в Премьер-лиге: «Я сказал: “В выходные нужно выпить много кайпириньи и дайкири, наслаждайтесь жизнью! А после тренируйтесь и отправляйтесь в Лидс”.

Артете задали вопрос о том, последует ли он примеру Гвардиолы.

"Я не пью коктейли. Так что нет, мы сделаем по-своему.

Количество матчей, которые мы проводим в каждом соревновании, просто невероятно, и сейчас у нас есть возможность немного передохнуть, проанализировать, что мы делаем, и продолжить работать до перерыва на международные матчи. У нас снова будет много игр", — сказал Микель.