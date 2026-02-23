Артета на вопрос о кайпиринье и дайкири после 4:1 с «Тоттенхэмом»: «Я не пью коктейли. Мы сделаем по-своему»

Напомним, ранее главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, какое послание передал игрокам по поводу чемпионской гонки в Премьер-лиге: «Я сказал: “В выходные нужно выпить много кайпириньи и дайкири, наслаждайтесь жизнью! А после тренируйтесь и отправляйтесь в Лидс”.
Артете задали вопрос о том, последует ли он примеру Гвардиолы.
"Я не пью коктейли. Так что нет, мы сделаем по-своему.
Количество матчей, которые мы проводим в каждом соревновании, просто невероятно, и сейчас у нас есть возможность немного передохнуть, проанализировать, что мы делаем, и продолжить работать до перерыва на международные матчи. У нас снова будет много игр", — сказал Микель.