С Месси сняли подозрения в оказании давления на судей в МЛС

После игры в социальных сетях распространилось видео, на котором аргентинский футболист входил в помещение, ошибочно названное судейской раздевалкой. Комиссия лиги провела расследование и установила, что Месси не нарушал правил: помещение не являлось зоной с ограниченным доступом и не предназначалось для арбитров. Представители Профессиональной судейской организации подтвердили, что футболист не контактировал с судьями после матча.