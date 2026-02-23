Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Фиорентина
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.08
П2
5.43
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.54
П2
4.50
Футбол. Англия
23:00
Эвертон
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.80
П2
1.97
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.01
П2
3.35
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
3
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2

С Месси сняли подозрения в оказании давления на судей в МЛС

Главная футбольная лига США (МЛС) оправдала нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси по делу о предполагаемом контакте с судьями после матча регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса» (0:3).

Источник: Getty Images

После игры в социальных сетях распространилось видео, на котором аргентинский футболист входил в помещение, ошибочно названное судейской раздевалкой. Комиссия лиги провела расследование и установила, что Месси не нарушал правил: помещение не являлось зоной с ограниченным доступом и не предназначалось для арбитров. Представители Профессиональной судейской организации подтвердили, что футболист не контактировал с судьями после матча.

Следующий матч «Интер Майами» проведёт 1 марта на выезде против «Орландо Сити».