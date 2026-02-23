Павлюченко жалеет о возвращении в РПЛ: «Лучше бы остался в Англии»

Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» в 2008—2012 годах, после чего подписал контракт с московским «Локомотивом».
"Для себя считаю, что мои 4,5 года в Англии были крутыми. Я много забивал, несмотря на то что мало играл.
Что поменял бы? Не возвращался бы в РПЛ. Уровень несопоставим. Если бы мог вернуться назад, лучше бы остался в Англии. Полгода посидел бы на лавочке, а потом, возможно, заиграл бы.
Другие варианты в Европе? [Бывший председатель правления «Тоттенхэма» Даниэль] Леви мне говорил, что в Англии никуда меня не продаст, чтобы не усиливать конкурентов. Был вариант в Италии, но по деньгам не сошлись", — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.