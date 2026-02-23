Лапорта: ПСЖ предлагал «Барселоне» €250 млн за футболиста Ямаля

ТАСС, 23 февраля. Французский «Пари Сен-Жермен» два года назад предлагал испанской «Барселоне» €250 млн за футболиста Ламина Ямаля. Об этом сообщил президент «Барселоны» Жоан Лапорта, комментарий которого на своей странице в соцсети Х приводит журналист Фабрицио Романо.
«Пари Сен-Жермен» два года назад предложил нам €250 млн за Ламина Ямаля. Мы отклонили это предложение. Ему было 17 лет — некоторые люди думали, что мы сошли с ума", — сказал Лапорта.
Ямалю 18 лет, он является воспитанником «Барселоны». Вместе с командой в сезоне-2024/25 он стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. Также форвард становился чемпионом Испании в 2023 году и обладателем суперкубка страны в 2026 году. В составе сборной Испании он выиграл чемпионат Европы.