Матчи чемпионата Аргентины по футболу перенесут из-за обвинений федерации

В декабре прошлого года были проведены обыски в связи с делом главы AFA Клаудио Тапиа. Они были частью расследования в отношении не только главного должностного лица аргентинского футбола, но и его доверенного лица Пабло Товигиньо, а также заместителя казначея организации Лучано Накиса. Функционеры подозреваются в накоплении значительного состояния.