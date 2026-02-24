Ричмонд
Матчи чемпионата Аргентины по футболу перенесут из-за обвинений федерации

Таможенно-контрольное агентство страны обвинило AFA в невыплате задолженности по налоговым обязательствам.

Источник: AP 2024

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 февраля. /ТАСС/. Матчи чемпионата Аргентины, запланированные на период с 5 по 8 марта, будут перенесены из-за обвинений в адрес Ассоциации футбола Аргентины (AFA) в финансовых махинациях. Об этом сообщает пресс-служба AFA.

Ранее таможенно-контрольное агентство страны (ARCA) обвинило AFA в невыплате задолженности по налоговым обязательствам.

AFA отмечает, что заранее погасила задолженность и выполнила все обязательства. Об этом уже было заявлено организацией в суде. ARCA, в свою очередь, заявляет, что не может на данный момент взыскать задолженность.

В декабре прошлого года были проведены обыски в связи с делом главы AFA Клаудио Тапиа. Они были частью расследования в отношении не только главного должностного лица аргентинского футбола, но и его доверенного лица Пабло Товигиньо, а также заместителя казначея организации Лучано Накиса. Функционеры подозреваются в накоплении значительного состояния.

Аргентинская судебная система также расследует бухгалтерскую практику финансовой компании Sur Finanzas, спонсирующей несколько клубов страны, а также сборную Аргентины. Компания подозревается в хищении средств. Ее возглавляет бизнесмен Ариэль Вальехо, который является другом Тапиа. Компания стала объектом жалобы, поданной в ноябре главным налоговым управлением по подозрению в уклонении от уплаты налогов.