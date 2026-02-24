Ричмонд
Чайка, которой футболист сделал массаж сердца, может стать символом клуба

Чайка, которой футболист сделал массаж сердца, может стать символом команды.

Источник: Спорт РИА Новости

СТАМБУЛ, 24 фев — РИА Новости. Стамбульский футбольный клуб Istanbul Yurdum Spor может использовать чайку в качестве своего символа после истории с потерявшей сознание после удара мячом птицей, не исключил в разговоре с РИА Новости глава ФК Али Саит.

Ранее мяч, по которому ударил вратарь команды Istanbul Yurdum Spor на 22-й минуте матча в финале первой любительской лиги в Стамбуле, попал по пролетавшей над полем чайке. Птица камнем упала на газон и не двигалась, подбежавший к ней капитан команды Гани Чатан сразу стал делать ей массаж сердца. После двух минут реанимационных процедур он передал птицу медикам.

«Пока таких планов нет, но мы обязательно примем позже какое-нибудь решение, сейчас не до этого. Несколько клубов уже используют чайку в качестве своего символа», — сообщил Саит.

Чайку отпустили на волю, жива ли она — неизвестно, сообщил ранее Саит.