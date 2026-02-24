Чайка, которой футболист сделал массаж сердца, может стать символом клуба

Ранее мяч, по которому ударил вратарь команды Istanbul Yurdum Spor на 22-й минуте матча в финале первой любительской лиги в Стамбуле, попал по пролетавшей над полем чайке. Птица камнем упала на газон и не двигалась, подбежавший к ней капитан команды Гани Чатан сразу стал делать ей массаж сердца. После двух минут реанимационных процедур он передал птицу медикам.