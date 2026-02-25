Ричмонд
Дик Адвокат принял решение о завершении карьеры тренера

Ранее нидерландский специалист покинул пост главного тренера сборной Кюрасао из-за проблем со здоровьем у его дочери.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Нидерландец Дик Адвокат, возглавлявший петербургский «Зенит» и сборную России по футболу, принял решение завершить карьеру тренера. Об этом ТАСС сообщил ассистент Адвоката Кор Пот.

23 февраля пресс-служба сборной Кюрасао сообщила об уходе Адвоката с поста главного тренера. Специалист принял это решение, чтобы быть вместе с дочерью, у которой возникли проблемы со здоровьем.

«Из-за семейных проблем Дик немедленно завершил свою карьеру. То же самое сделал и я. Мы начинали вместе и уходим вместе», — сказал Пот.

Адвокату 78 лет, он возглавлял сборную Кюрасао с января 2024 года, в ноябре прошлого года команда впервые в своей истории вышла на чемпионат мира.

Адвокат с 2006 по 2009 год был главным тренером «Зенита», который привел к победе в чемпионате (2007) и Суперкубке России (2008), Кубке и Суперкубке УЕФА (оба — 2008). «Зенит» остается единственным российским клубом, выигравшим Суперкубок УЕФА. С 2010 по 2012 год руководил сборной России, под его руководством команда вышла на чемпионат Европы 2012 года, где не сумела преодолеть групповой этап. Также специалист был главным тренером сборных Нидерландов, Бельгии, Сербии, Южной Кореи и Ирака, возглавлял нидерландские ПСВ, АЗ, «Утрехт», «Фейенорд», турецкий «Фенербахче», шотландский «Рейнджерс».