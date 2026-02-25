Дик Адвокат принял решение о завершении карьеры тренера

Адвокат с 2006 по 2009 год был главным тренером «Зенита», который привел к победе в чемпионате (2007) и Суперкубке России (2008), Кубке и Суперкубке УЕФА (оба — 2008). «Зенит» остается единственным российским клубом, выигравшим Суперкубок УЕФА. С 2010 по 2012 год руководил сборной России, под его руководством команда вышла на чемпионат Европы 2012 года, где не сумела преодолеть групповой этап. Также специалист был главным тренером сборных Нидерландов, Бельгии, Сербии, Южной Кореи и Ирака, возглавлял нидерландские ПСВ, АЗ, «Утрехт», «Фейенорд», турецкий «Фенербахче», шотландский «Рейнджерс».