«Чувствовал себя невеждой»: Месси раскрыл, о чем жалеет

Аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси признался, что жалеет о том, что не учил английский язык.

Источник: Reuters

«Я не учил английский в детстве. У меня было время выучить хотя бы английский, но я этого не сделал, и я очень сожалею об этом. Позже я оказывался в ситуациях, когда общался с невероятными, потрясающими личностями, и я мог бы поговорить с ними, но вместо этого чувствовал себя невеждой», — сказал Месси в подкасте.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Месси выиграл 35 трофеев в составе «Барселоны», шесть титулов он завоевал со сборной Аргентины, а также три были ему вручены в «ПСЖ». С 2023 года он выступает в составе американского «Интер Майами».