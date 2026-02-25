Погба может вернуться на поле после международного перерва

Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли сообщил, что полузащитник Поль Погба близок к возвращению на поле.
«Погба? Его возвращение становится все более очевидным. Надеемся, что он вернется к международному перерыву и сможет тренироваться вместе с командой. Он сосредоточен на команде. Его план четко определен», — приводит 90min слова Поконьоли.
В этом сезоне 32-летний француз принял участие в 3 матчах чемпионата Франции, в которых сыграл 30 минут.
Узнать больше по теме
Биография Поля Погба: карьера и личная жизнь футболиста
Этот центральный полузащитник — одна из незаурядных фигур современного спорта. От Погба отказывался «Манчестер Юнайтед», а потом платил огромные деньги за возвращение суперзвезды. Игрок держал высокий уровень на поле, но слишком рано «словил звезду». Мы расскажем вам полную биографию Поля Погба, о его успехах и жизни сегодня.Читать дальше