Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аталанта
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.84
П2
3.19
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.33
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Карабах
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
0
:
Олимпиакос П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
4
:
Брюгге
1
П1
X
П2

Погба может вернуться на поле после международного перерва

Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли сообщил, что полузащитник Поль Погба близок к возвращению на поле.

Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли сообщил, что полузащитник Поль Погба близок к возвращению на поле.

«Погба? Его возвращение становится все более очевидным. Надеемся, что он вернется к международному перерыву и сможет тренироваться вместе с командой. Он сосредоточен на команде. Его план четко определен», — приводит 90min слова Поконьоли.

В этом сезоне 32-летний француз принял участие в 3 матчах чемпионата Франции, в которых сыграл 30 минут.

