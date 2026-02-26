Капитан «Спартака» стал тренером за рубежом и добивается там успехов. При этом вернуться в Россию Моцарт не против

Моцарт возглавил «Коритибу» в декабре 2024-го. Он с ходу вывел и эту команду в Серию А, заняв первое место Серию Б. Это был уже второй трофей в тренерской карьере Моцарта — в 2023-м он победил в чемпионате Гаяно с «Атлетико Гойяньенсе». Но даже после этого триумфа бразилец так и не отправился работать в элиту. На этот раз Сантос остался в Серии Б ради «Сеары». Моцарт начал в новой команде ударно — победил в шести из восьми матчей, ни разу не проиграл и вышел в финал чемпионата штата.