Капитан «Спартака» стал тренером за рубежом и добивается там успехов. При этом вернуться в Россию Моцарт не против

«Дайте в “Спартаке” поработать легендам клуба» — такой нарратив звучит постоянно, когда москвичи разыскивают очередного нового главного тренера. Нынешней зимой команду возглавил испанец Хуан Карседо, который до этого не имел со «Спартаком» ничего общего.
Возможно, руководству красно-белых действительно стоит обратить внимание как минимум на одного из своих бывших футболистов. Сейчас Сантос Моцарт — востребованный бразильский тренер, специалист по подъему команд из Серии Б в Серию А.
Как складывается тренерская карьера Моцарта
Бразильский полузащитник выступал за «Спартак» во второй половине 2010-х: провел в клубе чуть меньше четырех лет и запомнился жесткой игрой в середине поля. Моцарт завершил игровую карьеру в Италии — там же в 2014 году и начал тренировать. Первый серьезный опыт получил в «Реджине», за которую еще как игрок отбегал 149 матчей.
Первые шесть лет карьеры Сантос трудился ассистентом: после «Реджины» уехал в Бразилию, где помогал в «Коритибе». Сначала получал опыт в команде U20, потом уже в основной. Самостоятельный дебют — семь месяцев у руля «Сентро Спортиво Алагоано». Молодой тренер привел клуб к пятому месту в Серии Б.
Неплохой результат для тренера-новичка. Правда, следующие годы все равно получились крайне нестабильными. Моцарт регулярно менял клубы: за три года поработал еще и с «Крузейро», «Шапекоэнсе», «Гуарани» и «Атлетико Гойяньенсе», а также еще раз возглавил «Сентро Спортиво Алагоано».
«Да, полтора года в “Сентро Спортиво Алагоано”, почти год в “Гуарани” и затем “Мирасол”. К сожалению, частые тренерские перестановки типичны для Бразилии. Я довольно молод как тренер — но во всех этих клубах мог бы поработать и дольше», — признавал Моцарт.
Все клубы Сантоса выступали в Серии Б, а молодой тренер после успешного первого сезона показывал результаты слабее и ни разу по-настоящему не вступал в борьбу за выход в элитный дивизион.
Все изменилось в сезоне-2023. В мае Моцарт возглавил «Мирасол», где задержался на полтора года и привел клуб к выходу в Серию А. Сначала команда под руководством экс-полузащитника «Спартака» финишировала шестой, а в 2024-м пришвартовалась на второй строчке и уже провел два сезона высшем дивизионе. Правда, сам Моцарт не пошел вместе с командой наверх, а снова нашел работу в Серии Б.
Решение об уходе из «Мирасола» Моцарт принял самостоятельно: «Посчитал, что пора что-то менять. Побоялся, что игроки “Мирасола” устали от моих требований, что перестанут реагировать на мои задумки, мотивацию. А “Коритиба” ставит большие цели, хочет расти дальше, вернуться на прежний уровень».
Моцарт возглавил «Коритибу» в декабре 2024-го. Он с ходу вывел и эту команду в Серию А, заняв первое место Серию Б. Это был уже второй трофей в тренерской карьере Моцарта — в 2023-м он победил в чемпионате Гаяно с «Атлетико Гойяньенсе». Но даже после этого триумфа бразилец так и не отправился работать в элиту. На этот раз Сантос остался в Серии Б ради «Сеары». Моцарт начал в новой команде ударно — победил в шести из восьми матчей, ни разу не проиграл и вышел в финал чемпионата штата.
Делает упор на владение мячом и хотел бы однажды поработать в России
Главные черты команд Моцарта — упор на контроль мяча и строгость в обороне. В прошлом сезоне Серии Б его «Коритиба» пропустила всего 23 мяча в 38 турах, это с отрывом меньше всех в чемпионате. «Сеара» в первых играх с новым тренером тоже выглядит надежно: сыграла на ноль в пяти из восьми встреч и ни разу не получила в свои ворота больше одного мяча.
«Команда должна уметь все. Я тренирую каждый элемент, который пригодится в игре. Хорошо, если мы будем побеждать с 70% контроля над мячом. Но в некоторых матчах соперник окажется сильнее — в такие моменты я все равно хочу выигрывать. Возможно, тогда над пригодятся контратаки или стандарты. Команда должна быть готова ко всему. Мы можем оказывать серьезное давление на соперников — в таком стиле и будем работать. Однако в некоторые моменты результат гораздо важнее игры», — поделился Моцарт после назначения в «Сеару».
Правда, иногда стиль Моцарта работал против него. Так случилось в «Шапекоэнсе». Идеи тренера не сошлись с характеристиками основной группы игроков — вместо привычного им быстрого нападения бразилец налаживал неторопливую игру в пас. Во многом из-за этого Сантос продержался в клубе всего восемь матчей.
«Моцарт — тренер, который предпочитает структурированный футбол. В “Шапекоэнсе” мы видели много передач поперек и назад. Моцарт любит, когда при контроле мяча к двум центральным защитникам в линии садится еще один игрок. Но такой стиль не сработал. Важно учитывать технические ограничения игроков “Шапекоэнсе”, возможно, с другим составом идеи Моцарта сработали бы», — анализировал бразильский журналист Родриго Гуларт.
Вся самостоятельная тренерская карьера Моцарта проходит в Бразилии. Там он уже добился локальных успехов: два титула, плюс два года подряд поднял разные клубы в Серию А. Перспективный тренер уже задумывается над тем, чтобы потрудиться за пределами родной страны, и признался, что однажды хотел бы поработать в России: «Я 11 лет тренирую в Бразилии. Я бы лучше приехал в “Спартак” — или, как вариант, в другой российский клуб — как главный тренер».
27 февраля «Сеара» Моцарта стартует в Кубке Бразилии, а в начале марта команду ждет двухматчевый финал чемпионата штата. Возможно, бразильский тренер совсем скоро завоюет третий трофей в карьере.
Артемий Кутейников