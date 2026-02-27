Ричмонд
Доходы «Ливерпуля» составили рекордные 700 миллионов фунтов

Доходы «Ливерпуля» по итогам сезона-2024/25 превысили 700 млн фунтов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Доходы «Ливерпуля» по итогам сезона-2024/25, в котором команда выиграла Английскую премьер-лигу (АПЛ), превысили 700 миллионов фунтов стерлингов (около 943 млн долларов), сообщается на сайте футбольного клуба.

Годовой финансовый отчетный период завершился 31 мая 2025 года. Доходы клуба увеличились на 89 млн фунтов в сравнении с предыдущим финансовым годом. Согласно рейтингу консалтинговой компании Deloitte, «Ливерпуль» занял лидирующую позицию по доходам среди клубов АПЛ. Прибыль «красных» после налогообложения достигла 8 млн фунтов.

Выручка от медиаправ увеличилась на 60 млн фунтов стерлингов и составила 264 млн. Доходы от матчей выросли на 14 млн и достигли 116 млн, а выручка от коммерческой деятельности увеличилась на 15 млн (итоговая сумма — 323 млн). При этом административные расходы выросли на 57 млн и составили 657 млн, а расходы на персонал увеличились на 42 млн (428 млн).

Также отмечается, что «Ливерпуль» стал самым просматриваемым английским клубом в сезоне-2024/25 во всех турнирах. По данным аналитической компании Nielsen, глобальная телеаудитория матчей команды суммарно превысила 588 млн зрителей. За отчетный период клуб также сгенерировал 1,7 млрд взаимодействий в социальных сетях.

По итогам сезона-2024/25 «Ливерпуль» стал чемпионом АПЛ, дошел до ⅛ финала Лиги чемпионов, а также вышел в финал Кубка английской лиги и четвертый раунд Кубка страны.

Ноттингем Форест
0:1
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 27
22.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
City Ground
Главные тренеры
Витор Перейра
Арне Слот
Голы
Ливерпуль
Алексис Макаллистер
90+7′
Составы команд
Ноттингем Форест
27
Штефан Ортега
34
Ола Айна
61′
3
Неко Уильямс
31
Никола Миленкович
5
Мурильо
6
Ибраим Сангаре
21
Омари Хатчинсон
66′
14
Дан Ндой
7
Каллум Хадсон-Одои
66′
29
Дилан Баква
10
Морган Гиббс-Уайт
20′
90′
24
Джеймс Макэйти
19
Игор Жезус
77′
16
Николас Домингес
8
Эллиот Андерсон
77′
20
Лоренцо Лукка
Ливерпуль
1
Алиссон
8
Доминик Собослаи
22
Юго Экитике
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
10
Алексис Макаллистер
6
Милош Керкез
83′
2
Джо Гомес
11
Мохамед Салах
77′
14
Федерико Кьеза
18
Коди Гакпо
77′
73
Рио Нгумоха
17
Кертис Джонс
83′
26
Эндрю Робертсон
Статистика
Ноттингем Форест
Ливерпуль
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
18
10
Удары в створ
2
4
Угловые
7
2
Фолы
13
9
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти