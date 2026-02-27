Доходы «Ливерпуля» составили рекордные 700 миллионов фунтов

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Доходы «Ливерпуля» по итогам сезона-2024/25, в котором команда выиграла Английскую премьер-лигу (АПЛ), превысили 700 миллионов фунтов стерлингов (около 943 млн долларов), сообщается на сайте футбольного клуба.
Годовой финансовый отчетный период завершился 31 мая 2025 года. Доходы клуба увеличились на 89 млн фунтов в сравнении с предыдущим финансовым годом. Согласно рейтингу консалтинговой компании Deloitte, «Ливерпуль» занял лидирующую позицию по доходам среди клубов АПЛ. Прибыль «красных» после налогообложения достигла 8 млн фунтов.
Выручка от медиаправ увеличилась на 60 млн фунтов стерлингов и составила 264 млн. Доходы от матчей выросли на 14 млн и достигли 116 млн, а выручка от коммерческой деятельности увеличилась на 15 млн (итоговая сумма — 323 млн). При этом административные расходы выросли на 57 млн и составили 657 млн, а расходы на персонал увеличились на 42 млн (428 млн).
Также отмечается, что «Ливерпуль» стал самым просматриваемым английским клубом в сезоне-2024/25 во всех турнирах. По данным аналитической компании Nielsen, глобальная телеаудитория матчей команды суммарно превысила 588 млн зрителей. За отчетный период клуб также сгенерировал 1,7 млрд взаимодействий в социальных сетях.
По итогам сезона-2024/25 «Ливерпуль» стал чемпионом АПЛ, дошел до ⅛ финала Лиги чемпионов, а также вышел в финал Кубка английской лиги и четвертый раунд Кубка страны.
