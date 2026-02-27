Ричмонд
Тренер «ПСЖ» Энрике считает Сафонова умным и топовым вратарем

В этом сезоне голкипер провел за французскую команду 11 матчей, в 4 из них он отыграл «на ноль».

Источник: Getty Images

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Российский футболист французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов является умным голкипером топ-уровня. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.

В этом сезоне голкипер провел за французскую команду 11 матчей, в 4 из них он отыграл «на ноль». Сафонов защищал ворота «ПСЖ» в последних 7 встречах.

«Матвей Сафонов — это вратарь топ-уровня и основной голкипер своей страны. У него есть все физические и технические атрибуты, чтобы быть топ-голкипером в современном футболе, — сказал Энрике. — Он может играть ногами, когда нам это иногда нужно. И это важно с точки зрения нашего стиля игры. Он очень умный голкипер, физически сильный и храбрый. И благодаря тому, как мы защищаемся, мы даем нашим соперникам много пространства, поэтому они могут действовать агрессивно. Поэтому я думаю, что технически Матвей Сафонов идеально подходит нашей футбольной идее».

«Что же касается его личности и характера, он показал за это время тот характер, который способен демонстрировать постоянно, когда он выходит в стартовом составе, а также не играет с первых минут. Он был готов и максимально использовал свои возможности. Он действительно хороший вратарь. Я очень доволен иметь трех вратарей хорошего уровня. Ренато Марин и Люка Шевалье, который играл много матчей в сезоне. Я хочу, чтобы у любого из трех игроков был шанс помочь команде. Легко это сказать, но сложно сделать это. На данный момент все трое наших вратарей готовы играть. И отвечая на вопрос о ротации, я не знаю, посмотрим», — добавил Энрике, отвечая на вопрос о том, будет ли давать шанс Шевалье сыграть на время отдыха Сафонова, как это было с россиянином и Джанлуиджи Доннаруммой в прошлом сезоне.

Сафонову 27 лет, он выступает за клуб с лета 2024 года. Вместе с «ПСЖ» выиграл чемпионат, кубок и суперкубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.

