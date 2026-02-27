Тренер «ПСЖ» Энрике считает Сафонова умным и топовым вратарем

«Что же касается его личности и характера, он показал за это время тот характер, который способен демонстрировать постоянно, когда он выходит в стартовом составе, а также не играет с первых минут. Он был готов и максимально использовал свои возможности. Он действительно хороший вратарь. Я очень доволен иметь трех вратарей хорошего уровня. Ренато Марин и Люка Шевалье, который играл много матчей в сезоне. Я хочу, чтобы у любого из трех игроков был шанс помочь команде. Легко это сказать, но сложно сделать это. На данный момент все трое наших вратарей готовы играть. И отвечая на вопрос о ротации, я не знаю, посмотрим», — добавил Энрике, отвечая на вопрос о том, будет ли давать шанс Шевалье сыграть на время отдыха Сафонова, как это было с россиянином и Джанлуиджи Доннаруммой в прошлом сезоне.