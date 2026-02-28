В Израиле отменили все футбольные матчи 28 февраля

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 февраля. /ТАСС/. Израильская футбольная ассоциация отменила все матчи, запланированные в стране на субботу. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Данное решение принято в целях безопасности и в связи с инструкциями МВД.
На 28 февраля было запланировано проведение пяти матчей высшего дивизиона чемпионата Израиля. Новые даты их проведения пока не названы.
Ранее ТАСС сообщал, что в субботу вооруженные силы Израиля и США нанесли удары по территории Ирана и заявили о начале военной операции против исламской республики.