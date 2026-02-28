В Израиле отменили все футбольные матчи 28 февраля

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Оренбург
0
:
Акрон
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.35
П2
3.35
Футбол. Первая лига
13:00
Сокол
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
3.08
X
2.97
П2
2.57
Футбол. Премьер-лига
14:30
Краснодар
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.60
П2
9.80
Футбол. Англия
15:30
Борнмут
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.99
П2
4.71
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.13
П2
3.08
Футбол. Первая лига
16:00
Спартак Кс
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.02
П2
3.51
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.05
П2
9.50
Футбол. Премьер-лига
17:00
Локомотив
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.82
П2
9.00
Футбол. Германия
17:30
Боруссия М
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.35
П2
3.10
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.00
П2
4.50
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.80
П2
6.78
Футбол. Германия
17:30
Вердер
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.29
П2
4.90
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.05
П2
3.34
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
4.52
X
3.89
П2
1.80
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.45
П2
6.89
Футбол. Англия
18:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.94
П2
4.44
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.36
X
6.43
П2
7.46
Футбол. Франция
19:00
Ренн
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.68
П2
3.85
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо Мх
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.80
X
2.89
П2
3.21
Футбол. Италия
20:00
Верона
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.40
X
3.81
П2
1.62
Футбол. Англия
20:30
Лидс
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.32
X
4.24
П2
1.64
Футбол. Германия
20:30
Боруссия Д
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.68
П2
1.69
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.25
П2
2.46
Футбол. Франция
21:00
Монако
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.82
П2
6.96
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.61
П2
10.00
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.83
X
3.66
П2
1.80
Футбол. Франция
23:05
Гавр
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
9.50
X
6.47
П2
1.29
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Ланс
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Кельн
0
П1
X
П2

В Израиле отменили все футбольные матчи 28 февраля

В субботу вооруженные силы Израиля и США нанесли удары по территории Ирана.

Источник: РИА "Новости"

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 февраля. /ТАСС/. Израильская футбольная ассоциация отменила все матчи, запланированные в стране на субботу. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Данное решение принято в целях безопасности и в связи с инструкциями МВД.

На 28 февраля было запланировано проведение пяти матчей высшего дивизиона чемпионата Израиля. Новые даты их проведения пока не названы.

Ранее ТАСС сообщал, что в субботу вооруженные силы Израиля и США нанесли удары по территории Ирана и заявили о начале военной операции против исламской республики.