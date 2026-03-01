Роналду запорол пенальти, «Барселона» ушла в отрыв от «Реала», Кейн спас «Баварию» от конфуза. Главное в мире

При этом главным героем «Баварии» в игре все же оказался Харри Кейн. Англичанин оформил дубль за 16 минут, один из мячей забив с пенальти. В этом сезоне он наколотил в Бундеслиге уже 30 голов. Во всех турнирах на его счету 45 мячей. Кейн уже побил собственный рекорд результативности за один сезон. А ведь весна только началась!