Роналду запорол пенальти, «Барселона» ушла в отрыв от «Реала», Кейн спас «Баварию» от конфуза. Главное в мире

Было жарко!

Источник: Getty Images

Футбольная суббота оказалась богатой на яркие события — в том числе и с участием россиян. Собрали главное в европейском и мировом футболе.

Головин сделал ассист в третьем матче подряд

Футбол
Франция 2025/2026
24-й тур, 28.02.2026, 21:00
Монако
2
Анже
0

«Монако» одержало третью победу подряд в Лиге 1 — в 24-м туре обыграло «Анже» (2:0). Монегаски оформили два гола за пять минут: на 57-й отличился лучший бомбардир команды Фоларин Балогун (забил 12-й мяч во всех турнирах), на 62-й преимущество закрепил зимний новичок «Монако» Симон Адингра.

Ивуарийцу ассистировал Александр Головин. Россиянин появился в стартовом составе и провел на поле всю игру. Головин разогнал быструю атаку после отбора партнера в середине поля и выкатил Адингре на левый край штрафной — Симон объехал двух защитников «Анже» и классно пробил в дальний угол.

Александр впервые за карьеру в «Монако» ассистировал в трех играх подряд: до этого помогал партнерам против «Ланса» (3:2) и «ПСЖ» (2:3). Всего Головин за 27 матчей сезона настрелял 2+6 по системе «гол+пас».

«Бавария» вырвала победу в Дер Классикер

Футбол
Германия 2025/2026
24-й тур, 28.02.2026, 20:30
Боруссия Д
2
Бавария
3

Встреча «Боруссии» и «Баварии» — главное событие 24-го тура Бундеслиги. Игра получилась традиционно увлекательной и подарила много голов. Мюнхенцы победили 3:2, вырвав три очка в самом конце матча: Йозуа Киммих вонзил решающий мяч на 87-й минуте.

При этом главным героем «Баварии» в игре все же оказался Харри Кейн. Англичанин оформил дубль за 16 минут, один из мячей забив с пенальти. В этом сезоне он наколотил в Бундеслиге уже 30 голов. Во всех турнирах на его счету 45 мячей. Кейн уже побил собственный рекорд результативности за один сезон. А ведь весна только началась!

«Боруссия» же обидно потеряла очки. Команда Нико Ковача вела в счете до середины второго тайма благодаря голу Нико Шлоттербека, а на 84-й минуте сравняла счет после двух мячей Кейна, но не удержала даже ничью. В турнирной таблице «Бавария» оторвалась уже на 11 очков. Дортмундцы остались на второй строчке.

Роналду не забил пенальти

Криштиану едва не подвел партнеров в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии. На 11-й минуте португалец не реализовал пенальти в ворота «Аль-Фейхи», которая в компенсированное к первому тайму время вырвалась вперед — защитник «Аль-Насра» Абдулела Аль-Амри срезал мяч в свои ворота.

Команда Роналду отыгралась лишь на 72-й минуте — отличился Кингсли Коман. В оставшееся время «Аль-Наср» оформил еще два гола и добыл три очка. Криштиану ушел с поля без результативных действий. Благодаря этой победе команда португальца осталась на первом месте в турнирной таблице. Отрыв от «Аль-Ахли» составляет два очка.

Захарян вышел в основе впервые с ноября

Футбол
Испания 2025/2026
26-й тур, 28.02.2026, 20:30
Мальорка
0
Реал Сосьедад
1

Одна из главных неожиданностей игрового дня — появление Арсена Захаряна в основном составе «Реал Сосьедада». Из-за отсутствия Браиса Мендеса, Такэфусы Кубо и Андера Барренечеа россиянин начал в старте игру с «Мальоркой» (1:0), правда, был заменен на 63-й минуте.

За время на поле Арсен практически ничем не запомнился. Захарян появился в основе в матче чемпионата Испании второй раз за сезон — до этого выходил на 60 минут в игре с «Осасуной» (3:1) 22 ноября. Всего в этом сезоне он провел 18 матчей во всех турнирах и отметился одним голом.

«Барселона» сохранила первое место в Ла Лиге

Футбол
Испания 2025/2026
26-й тур, 28.02.2026, 18:15
Барселона
4
Вильярреал
1

Каталонцы в 24-м туре Ла Лиги встречались с крепким «Вильярреалом». Команда Марселино Гарсии Тораля идет в турнирной таблице третьей, но не доставила проблем «Барселоне». Подопечные Ханси Флика разгромили соперника (4:1) и оторвались от идущего на второй строчке «Реала» на четыре очка. Правда, у мадридцев осталась игра в запасе — в воскресенье встретятся с «Хетафе».

Голами за «Барселону» отметились Ламин Ямаль и Роберт Левандовски. 18-летний испанец оформил первый хет-трик в карьере, а также пробил отметку в 100 результативных действий за клуб и сборную. Польский ветеран же отличился после выхода на замену.

Сафонов сыграл на ноль

Футбол
Франция 2025/2026
24-й тур, 28.02.2026, 23:05
Гавр
0
ПСЖ
1

Еще одна хорошая новость из чемпионата Франции — сухой матч Матвея Сафонова. Российский вратарь помог «ПСЖ» одержать минимальную победу над «Гавром» (1:0). Единственный мяч в игре оформил Брэдли Барколя. На 79-й минуте Дезире Дуэ мог увеличить преимущество, но не реализовал пенальти.

Сафонов не пропустил во втором туре Лиги 1 подряд: всего в этом сезоне на его счету пять «сухарей» за 12 игр во всех турнирах. Правда, «Гавр» и не особо напрягал Матвея, нанеся за игру лишь два удара в створ.

Шикарный сейв Пикфорда

Футбол
Англия 2025/2026
Тур 28, 28.02.2026, 18:00
Ньюкасл Юнайтед
2
Эвертон
3

В туре же АПЛ отметим не только 7 голов в матчах «Ливерпуль» — «Вест Хэм» (5:2) и «Бернли» — «Брентфорд» (3:4), но и шикарный сейв кипера «Эвертона» Джордана Пикфорда. Вратарь гостей спас команду на 94-й минуте в матче с «Ньюкаслом» при счете 3:2, и английские комментаторы назвали этот момент сейвом года.