«Рейнджерс» и «Селтик» сыграли вничью в чемпионате Шотландии

«Дерби старой фирмы» прошло в Глазго на домашнем стадионе «Рейнджерс» и завершилось со счетом 2:2. У хозяев дублем отметился Юссеф Шермити (8-я и 26-я минуты). В составе гостей отличились Киран Тирни (57) и Рэо Хататэ (90+1).