«Рейнджерс» и «Селтик» сыграли вничью в чемпионате Шотландии

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Футбольный клуб «Рейнджерс» сыграл вничью с «Селтиком» в матче 29-го тура чемпионата Шотландии.
«Дерби старой фирмы» прошло в Глазго на домашнем стадионе «Рейнджерс» и завершилось со счетом 2:2. У хозяев дублем отметился Юссеф Шермити (8-я и 26-я минуты). В составе гостей отличились Киран Тирни (57) и Рэо Хататэ (90+1).
Командам предстоит сыграть 8 марта в четвертьфинале Кубка Шотландии.
«Рейнджерс» с 57 очками занимают второе место в таблице, «Селтик» (55 очков) идет третьим. Лидирует «Хартс», который опережает «Рейнджерс» на шесть очков.