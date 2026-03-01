Ричмонд
«Рейнджерс» и «Селтик» сыграли вничью в чемпионате Шотландии

«Селтик» и «Рейнджерс» сыграли вничью в матче чемпионата Шотландии по футболу.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Футбольный клуб «Рейнджерс» сыграл вничью с «Селтиком» в матче 29-го тура чемпионата Шотландии.

«Дерби старой фирмы» прошло в Глазго на домашнем стадионе «Рейнджерс» и завершилось со счетом 2:2. У хозяев дублем отметился Юссеф Шермити (8-я и 26-я минуты). В составе гостей отличились Киран Тирни (57) и Рэо Хататэ (90+1).

Командам предстоит сыграть 8 марта в четвертьфинале Кубка Шотландии.

«Рейнджерс» с 57 очками занимают второе место в таблице, «Селтик» (55 очков) идет третьим. Лидирует «Хартс», который опережает «Рейнджерс» на шесть очков.