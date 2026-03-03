The Sun: самолет Роналду прилетел из Саудовской Аравии в Мадрид

ТАСС, 3 марта. Частный самолет нападающего саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду вылетел из Саудовской Аравии и приземлился в Мадриде после атаки иранских беспилотников на посольство США в Эр-Рияде. Об этом сообщает газета The Sun.
Ранее ТАСС сообщал, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции.
Уточняется, что самолет Роналду пролетел через Египет и Средиземное море. При этом не уточняется, был ли футболист на борту лайнера.
Роналду 41 год, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча». Футболист выступает за «Аль-Наср» с декабря 2022 года, по ходу карьеры он также играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал».