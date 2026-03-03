The Sun: самолет Роналду прилетел из Саудовской Аравии в Мадрид

Роналду 41 год, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча». Футболист выступает за «Аль-Наср» с декабря 2022 года, по ходу карьеры он также играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал».