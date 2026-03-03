Москва
Футбол. Кубок России

Балтика
:
Зенит
П1
4.20
X
3.35
П2
2.06
Футбол. Англия
22:30
Борнмут
:
Брентфорд
П1
2.55
X
3.66
П2
2.66
Футбол. Англия
22:30
Эвертон
:
Бернли
П1
1.58
X
4.10
П2
6.30
Футбол. Англия
22:30
Лидс
:
Сандерленд
П1
1.90
X
3.52
П2
4.50
Футбол. Англия
23:15
Вулверхэмптон
:
Ливерпуль
П1
6.20
X
4.77
П2
1.51
Футбол. Испания
завершен
Реал
0
:
Хетафе
1
The Sun: самолет Роналду прилетел из Саудовской Аравии в Мадрид

При этом не уточняется, был ли футболист на борту лайнера.

Источник: Reuters

ТАСС, 3 марта. Частный самолет нападающего саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду вылетел из Саудовской Аравии и приземлился в Мадриде после атаки иранских беспилотников на посольство США в Эр-Рияде. Об этом сообщает газета The Sun.

Ранее ТАСС сообщал, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции.

Уточняется, что самолет Роналду пролетел через Египет и Средиземное море. При этом не уточняется, был ли футболист на борту лайнера.

Роналду 41 год, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча». Футболист выступает за «Аль-Наср» с декабря 2022 года, по ходу карьеры он также играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал».