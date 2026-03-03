«Я миллионер, а его кто знает?» Скандал после поражения «Реала»: Винисиус взбесился и унизил автора победного гола

Игра «Реала» вновь обернулась большим скандалом. На этот раз полыхало в мадридском дерби, которое завершилось сенсационной победой «Хетафе» (1:0). Одним из самых активных в заварушке вновь оказался нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. Бразилец после игры сцепился с главным тренером «Хетафе» Хосе Бордаласом и заодно оскорбил нападающего соперника.
Винисиус хвастался деньгами, а дисквалификации получили сразу три игрока «Реала»
Футболисты «Реала» сильно разозлились из-за поражения. «Бланкос» играли в гостях, и после финального свистка поблагодарить болельщиков за поддержку пошел только Тибо Куртуа. Остальные игроки в ярости покинули поле и даже проигнорировали прессу. Впрочем, фанаты мадридцев тоже проявили себя не лучшим образом — в конце первого тайма освистали футболистов «Реала». На тот момент «Хетафе» уже вел в счете благодаря мячу Мартина Сатриано на 39-й минуте. А после финального свистка, по сведениям журналиста Мигеля Анхеля Торибио, скандировали призывы отправить в отставку Флорентино Переса.
Гол Сатриано остался единственным, а уже после финального свистка Винисиус прошелся по уругвайцу в перепалке с главным тренером «Хетафе». Бразилец уходил с поля вместе с Эдером Милитао, но оба чуть задержались. Вини и Милитао взбесило эмоциональное празднование победы со стороны защитника «Хетафе» Аллана Ньома. Игроки «Реала» наехали на камерунца, за которого вступился Бордалас.
Далее состоялся следующий диалог, который испанские медиа прочитали по губам его участников.
Бордалас: «Сегодня мой нападающий тебя уделал».
Винисиус: «Я миллионер, черт возьми, а это кто такой? Кто вообще знает Мартина Сатриано?».
Бордалас: «Иди, иди, поделай это рукой».
Сам Винисиус ничем особенным в матче не выделился. Нанес всего один удар в створ и на 13-й минуте запорол выход один на один. В компенсированное время бразилец получил желтую карточку — уже 10-ю в этом сезоне.
Не обошлось в составе мадридцев и без удаления. Уже в компенсированное ко второму тайму время 18-летний вингер «Реала» Франко Мастантуоно получил прямую красную карточку. По информации испанского медиа As, аргентинца удалили за слова «какой позор, какой гребаный позор» в адрес судьи. Ему грозит бан на два матча Ла Лиги. Также следующий тур пропустят Дин Хейсен и Альваро Каррерас, которые перебрали с желтыми карточками.
В целом, игра получилась жесткой: главный арбитр Алехандро Муньис Руис показал девять желтых карточек и удалил двух игроков. Помимо Мастантуоно, красную получил нападающий «Хетафе» Адриан Лисо. Испанец появился на замену, но успел получить две желтые карточки.
«Реал» отстал от «Барселоны» уже на четыре очка
Команда Альваро Арбелоа проиграла во втором матче Ла Лиги подряд — такое с мадридцами случилось впервые за семь последних сезонов. В прошлом туре они неожиданно уступили «Осасуне» (1:2). Из-за этого «Реал» лишился лидерства в турнирной таблице и отстал от «Барселоны» уже на четыре очка. Вину за печальные результаты взял на себя главный тренер мадридцев.
«Я виноват. Это только моя ошибка. Не собираюсь обвинять футболистов после их сегодняшней самоотдачи. Есть потенциал для улучшения, но главная ответственность лежит на мне. Никто не собирается сдаваться. Мы верим, что сможем сократить отставание в четыре очка. Это “Реал Мадрид”, и здесь никто не сдается», — сказал Арбелоа после игры.
Несмотря на слова тренера «Реала», в чемпионство мадридцев уже почти не верят. Статистический портал Opta оценил шансы команды на золото в 20,37%. Триумф «Барселоны» идет с вероятностью 79,51%. В следующем матче Ла Лиги «Реал» встретится с «Сельтой», а в 35-м туре пройдет Класико, которое может существенно изменить расклады в золотой гонке.
