«Я миллионер, а его кто знает?» Скандал после поражения «Реала»: Винисиус взбесился и унизил автора победного гола

Футболисты «Реала» сильно разозлились из-за поражения. «Бланкос» играли в гостях, и после финального свистка поблагодарить болельщиков за поддержку пошел только Тибо Куртуа. Остальные игроки в ярости покинули поле и даже проигнорировали прессу. Впрочем, фанаты мадридцев тоже проявили себя не лучшим образом — в конце первого тайма освистали футболистов «Реала». На тот момент «Хетафе» уже вел в счете благодаря мячу Мартина Сатриано на 39-й минуте. А после финального свистка, по сведениям журналиста Мигеля Анхеля Торибио, скандировали призывы отправить в отставку Флорентино Переса.