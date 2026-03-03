Москва
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
20:00
Балтика
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.40
П2
2.18
Футбол. Англия
22:30
Борнмут
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.54
X
3.67
П2
2.70
Футбол. Англия
22:30
Эвертон
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.13
П2
6.30
Футбол. Англия
22:30
Лидс
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.52
П2
4.40
Футбол. Англия
23:15
Вулверхэмптон
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.78
П2
1.50
Футбол. Испания
завершен
Реал
0
:
Хетафе
1
П1
X
П2

Роналду бежал из Саудовской Аравии

Полузащитник «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду вместе со своей семьей на личном самолете экстренно вылетел из Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Sun.

Источник: Газета.Ру

Роналду проживает в Эр-Рияде вместе с невестой Джорджиной Родригес и пятью детьми. В конце минувшей недели город подвергся ударам дронов на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке, в настоящее время атаки продолжаются.

В текущем сезоне 41-летний Роналду забил 20 мячей в 22 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах.

В феврале Роналду бойкотировал матчи «Аль-Насра» из-за недовольства руководством клуба. Футболист был недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности с «Аль-Хилялем». Позднее он вернулся в состав команды.