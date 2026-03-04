Депутат Милонов: «В США популярны тупые виды спорта, надо нашим из МЛС сваливать. Они могут найти себя в российском клубе, где футбол нормальный и игроки правильной ориентации»

«Думаю, что если мужчина чувствует в себе футбольный потенциал, то лучше играть в приличных клубах.



В Америке футбол всегда был на третьем месте. Там же популярны тупые виды спорта, чтобы американцы хоть что-то могли понимать. Вспоминается их лапта, американский вариант футбола. У них даже футбол называется “соккером”.



Надо нашим футболистам из МЛС сваливать. Уверен, они могут найти себе применение в нормальном российском клубе, где футбол нормальный и игроки правильной ориентации», — сказал Милонов.