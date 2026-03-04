Ричмонд
Депутат Милонов: «В США популярны тупые виды спорта, надо нашим из МЛС сваливать. Они могут найти себя в российском клубе, где футбол нормальный и игроки правильной ориентации»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что в США популярны «тупые виды спорта», и россиянам не стоит играть в МЛС.

Источник: РИА "Новости"

«Думаю, что если мужчина чувствует в себе футбольный потенциал, то лучше играть в приличных клубах.

В Америке футбол всегда был на третьем месте. Там же популярны тупые виды спорта, чтобы американцы хоть что-то могли понимать. Вспоминается их лапта, американский вариант футбола. У них даже футбол называется “соккером”.

Надо нашим футболистам из МЛС сваливать. Уверен, они могут найти себе применение в нормальном российском клубе, где футбол нормальный и игроки правильной ориентации», — сказал Милонов.

Напомним, что в МЛС играют два россиянина — Магомед-Шапи Сулейманов за «Канзас-Сити» и Алексей Миранчук за «Атланта Юнайтед».