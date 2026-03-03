В Германии создадут Бундеслигу для игроков моложе 21 года

Как сообщает пресс-служба организации, начиная с сезона-2026/27 начнет функционировать новая лига для Бундеслиги и второй Бундеслиги, в которой будут выступать футболисты до 21 года.
В DFL сочли, что в немецком футболе не хватает «промежуточной ступени» между молодежным футболом и взрослым.
«Развитие молодых талантов является приоритетным фактором для будущего уровня Бундеслиги и ее привлекательности. Но в последнее время коэффициент прохождения молодежи в мужской футбол выглядит никудышно», — заявил глава DFL Марк Ленц.
В таблице по рейтингу коэффициентов УЕФА чемпионат Германии сейчас занимает 4-е место, обгоняя из топ-лиг лишь Францию.