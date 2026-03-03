Москва
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Борнмут
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.57
П2
2.75
Футбол. Англия
22:30
Эвертон
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.66
X
3.82
П2
5.60
Футбол. Англия
22:30
Лидс
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.75
П2
4.42
Футбол. Англия
23:15
Вулверхэмптон
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
7.00
X
4.93
П2
1.47
Футбол. Кубок России
04.03
Крылья Советов
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.56
П2
2.85
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

В Германии создадут Бундеслигу для игроков моложе 21 года

Немецкая футбольная лига (DFL) объявила о создании дополнительное чемпионата.

Источник: Shutterstock

Как сообщает пресс-служба организации, начиная с сезона-2026/27 начнет функционировать новая лига для Бундеслиги и второй Бундеслиги, в которой будут выступать футболисты до 21 года.

В DFL сочли, что в немецком футболе не хватает «промежуточной ступени» между молодежным футболом и взрослым.

«Развитие молодых талантов является приоритетным фактором для будущего уровня Бундеслиги и ее привлекательности. Но в последнее время коэффициент прохождения молодежи в мужской футбол выглядит никудышно», — заявил глава DFL Марк Ленц.

В таблице по рейтингу коэффициентов УЕФА чемпионат Германии сейчас занимает 4-е место, обгоняя из топ-лиг лишь Францию.