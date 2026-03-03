Роналду получил травму и выбыл на неопределенный срок

Ранее во вторник в соцсетях «Аль-Насра» были опубликованы фотографии Роналду с тренировки на фоне информации о том, что он покинул Саудовскую Аравию из-за обстановки в регионе. Ранее издание The Sun со ссылкой на сервис Flightradar24, отслеживающий воздушные суда, сообщило, что личный самолет португальца вылетел из страны и приземлился в Мадриде. Источник не уточнил, был ли португальский футболист со своей семьей на борту.