Роналду получил травму и выбыл на неопределенный срок

В воскресенье «Аль-Наср» обыграл «Аль-Фейху» в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Роналду вышел в стартовом составе и не смог реализовать пенальти на 12-й минуте.
«У Криштиану Роналду диагностирована травма задней поверхности бедра по итогам последнего матча против “Аль-Фейхи”. Он приступил к реабилитации, его состояние будет оцениваться ежедневно», — говорится в заявлении.
Ранее во вторник в соцсетях «Аль-Насра» были опубликованы фотографии Роналду с тренировки на фоне информации о том, что он покинул Саудовскую Аравию из-за обстановки в регионе. Ранее издание The Sun со ссылкой на сервис Flightradar24, отслеживающий воздушные суда, сообщило, что личный самолет португальца вылетел из страны и приземлился в Мадриде. Источник не уточнил, был ли португальский футболист со своей семьей на борту.