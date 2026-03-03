Ричмонд
Роналду получил травму и выбыл на неопределенный срок

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Португальский нападающий Криштиану Роналду выбыл на неопределенный срок из-за травмы задней поверхности бедра, сообщается на странице саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» в соцсети X.

Источник: Reuters

В воскресенье «Аль-Наср» обыграл «Аль-Фейху» в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Роналду вышел в стартовом составе и не смог реализовать пенальти на 12-й минуте.

«У Криштиану Роналду диагностирована травма задней поверхности бедра по итогам последнего матча против “Аль-Фейхи”. Он приступил к реабилитации, его состояние будет оцениваться ежедневно», — говорится в заявлении.

Ранее во вторник в соцсетях «Аль-Насра» были опубликованы фотографии Роналду с тренировки на фоне информации о том, что он покинул Саудовскую Аравию из-за обстановки в регионе. Ранее издание The Sun со ссылкой на сервис Flightradar24, отслеживающий воздушные суда, сообщило, что личный самолет португальца вылетел из страны и приземлился в Мадриде. Источник не уточнил, был ли португальский футболист со своей семьей на борту.