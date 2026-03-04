Болельщики засудили клуб MLS на 347 тысяч долларов за неприезд Месси на матч

Как сообщает The Athletic, суд утвердил требования группового иска, который был подан на «Ванкувер» в 2024 году. Болельщики судились с футбольной командой, поскольку она использовала изображение Лионеля Месси из «Интер Майами» в промо-материалах, но Месси не вошел в заявку на игру с «Ванкувером».
Аналогичная проблема возникла также из-за отсутствия в составе «Интер Майами» Серхио Бускетса и Луиса Суареса, лицами который рекламировали игру.
По данным СМИ, один из болельщиков приехал на игру из Италии и проделал путь в 8923 км до Ванкувера, но не увидел Месси на поле.
Стоит отметить, что сами болельщики денежных компенсаций не получат, а штраф будет отдан на благотворительность.