Болельщики засудили клуб MLS на 347 тысяч долларов за неприезд Месси на матч

Как сообщает The Athletic, суд утвердил требования группового иска, который был подан на «Ванкувер» в 2024 году. Болельщики судились с футбольной командой, поскольку она использовала изображение Лионеля Месси из «Интер Майами» в промо-материалах, но Месси не вошел в заявку на игру с «Ванкувером».