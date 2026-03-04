Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Крылья Советов
0
:
Оренбург
0
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.52
П2
2.80
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Ростов
0
:
Динамо Мх
0
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.16
П2
4.05
Футбол. Кубок России
20:45
ЦСКА
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.52
П2
2.70
Футбол. Испания
21:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.75
П2
5.25
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.87
X
3.50
П2
2.55
Футбол. Англия
22:30
Брайтон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.22
X
3.96
П2
1.68
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.66
П2
3.45
Футбол. Англия
22:30
Манчестер Сити
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.05
П2
7.10
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.60
П2
2.02
Футбол. Англия
23:15
Ньюкасл Юнайтед
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.85
П2
2.53

Болельщики засудили клуб MLS на 347 тысяч долларов за неприезд Месси на матч

Команда MLS «Ванкувер Уайткэпс» заплатит штраф в размере 347 тысяч долларов из-за Лионеля Месси.

Источник: Getty Images

Как сообщает The Athletic, суд утвердил требования группового иска, который был подан на «Ванкувер» в 2024 году. Болельщики судились с футбольной командой, поскольку она использовала изображение Лионеля Месси из «Интер Майами» в промо-материалах, но Месси не вошел в заявку на игру с «Ванкувером».

Аналогичная проблема возникла также из-за отсутствия в составе «Интер Майами» Серхио Бускетса и Луиса Суареса, лицами который рекламировали игру.

По данным СМИ, один из болельщиков приехал на игру из Италии и проделал путь в 8923 км до Ванкувера, но не увидел Месси на поле.

Стоит отметить, что сами болельщики денежных компенсаций не получат, а штраф будет отдан на благотворительность.