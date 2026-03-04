MLS и «Ванкувер» заплатят штраф из-за неучастия Месси в матче

Месси, а также Луис Суарес и Серхио Бускетс не приняли участия в матче, который прошел в Ванкувере 25 мая 2024 года. При этом образ бывших футболистов «Барселоны» активно использовался в афишах и рекламных материалах, связанных с матчем, а «Ванкувер» повысил цены на игру. За два дня до матча стало известно о неучастии Месси, Суареса и Бускетса. «Ванкувер» предложил компенсации в виде снижения цен на еду на стадионе, а также бесплатных билетов на последующие матчи.