Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.56
П2
2.85
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

MLS и «Ванкувер» заплатят штраф из-за неучастия Месси в матче

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Верховный суд Британской Колумбии в Канаде утвердил штраф в 347 тысяч долларов в отношении клуба «Ванкувер Уайткэпс» и североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) после рассмотрения коллективного иска в связи с неприездом форварда «Интер Майами» Лионеля Месси на матч регулярного чемпионата в 2024 году, сообщает The Athletic.

Источник: AP 2024

Месси, а также Луис Суарес и Серхио Бускетс не приняли участия в матче, который прошел в Ванкувере 25 мая 2024 года. При этом образ бывших футболистов «Барселоны» активно использовался в афишах и рекламных материалах, связанных с матчем, а «Ванкувер» повысил цены на игру. За два дня до матча стало известно о неучастии Месси, Суареса и Бускетса. «Ванкувер» предложил компенсации в виде снижения цен на еду на стадионе, а также бесплатных билетов на последующие матчи.

Позже житель Британской Колумбии подал гражданский иск. В своем заявлении он указал, что из-за рекламы приобрел два билета на матч за 404 доллара — в десять раз дороже, чем на другие домашние матчи «Ванкувера».

MLS и «Уайткэпс» утверждали, что иск был необоснованным, но пошли на урегулирование конфликта. Сумма штрафа будет направлена благотворительным организациям.