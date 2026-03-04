Экс-тренер «Спартака» пропустит ближайший матч «Фенербахче»

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Главный тренер «Фенербахче» Доменико Тедеско пропустит ближайший матч футбольного клуба из-за тяжелой инфекции, сообщается на странице команды в соцсети Х.
В среду «Фенербахче» должен сыграть в гостях с «Газиантепом» в четвертом туре группового этапа Кубка Турции. В воскресенье стамбульский клуб примет «Самсунспор» в 25-м туре чемпионата страны.
«Наш главный тренер Доменико Тедеско в настоящее время проходит лечение от тяжелой инфекции. Планируется, что он вернется к работе в матче против “Самсунспора” в эти выходные», — говорится в сообщении.
Тедеско 40 лет, он возглавляет стамбульский клуб с сентября 2025 года. С 2019 по 2021 год немец работал главным тренером московского «Спартака», с которым стал серебряным призером чемпионата России. Также он возглавлял немецкие «Эрцгебирге», «Шальке» и «Лейпциг» и сборную Бельгии.