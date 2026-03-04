Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.55
П2
2.90
Футбол. Кубок России
18:30
Ростов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.35
П2
4.40
Футбол. Кубок России
20:45
ЦСКА
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.56
П2
2.65
Футбол. Испания
21:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.72
П2
5.30
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.60
П2
2.49
Футбол. Англия
22:30
Брайтон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.22
X
3.99
П2
1.70
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.66
П2
3.50
Футбол. Англия
22:30
Манчестер Сити
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.91
П2
6.80
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.55
П2
2.10
Футбол. Англия
23:15
Ньюкасл Юнайтед
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.75
П2
2.50

Экс-тренер «Спартака» пропустит ближайший матч «Фенербахче»

Экс-тренер «Спартака» Тедеско пропустит матч «Фенербахче» из-за инфекции.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Главный тренер «Фенербахче» Доменико Тедеско пропустит ближайший матч футбольного клуба из-за тяжелой инфекции, сообщается на странице команды в соцсети Х.

В среду «Фенербахче» должен сыграть в гостях с «Газиантепом» в четвертом туре группового этапа Кубка Турции. В воскресенье стамбульский клуб примет «Самсунспор» в 25-м туре чемпионата страны.

«Наш главный тренер Доменико Тедеско в настоящее время проходит лечение от тяжелой инфекции. Планируется, что он вернется к работе в матче против “Самсунспора” в эти выходные», — говорится в сообщении.

Тедеско 40 лет, он возглавляет стамбульский клуб с сентября 2025 года. С 2019 по 2021 год немец работал главным тренером московского «Спартака», с которым стал серебряным призером чемпионата России. Также он возглавлял немецкие «Эрцгебирге», «Шальке» и «Лейпциг» и сборную Бельгии.