Экс-тренер «Спартака» пропустит ближайший матч «Фенербахче»

Тедеско 40 лет, он возглавляет стамбульский клуб с сентября 2025 года. С 2019 по 2021 год немец работал главным тренером московского «Спартака», с которым стал серебряным призером чемпионата России. Также он возглавлял немецкие «Эрцгебирге», «Шальке» и «Лейпциг» и сборную Бельгии.