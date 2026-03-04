Игроки «Барселоны» Бальде и Кунде выбыли из-за травм

По данным As, оба игрока не сыграют до апреля. За это время «Барселона» встретится с «Атлетиком» из Бильбао, «Севильей» и «Райо Вальекано» в чемпионате Испании, а также проведет две встречи против английского «Ньюкасла» в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов.