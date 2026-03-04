Игроки «Барселоны» Бальде и Кунде выбыли из-за травм

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Защитники испанской «Барселоны» Алехандро Бальде и Жюль Кунде получили повреждения в ответном матче полуфинала Кубка Испании против мадридского «Атлетико», сообщается в аккаунте каталонского клуба в соцсети X.
Во вторник «Барселона» дома разгромила «Атлетико» со счетом 3:0, но не смогла выйти в финал турнира, уступив по сумме двух матчей (3:4). Кунде был заменен по ходу первого тайма, у французского защитника диагностировали травму средней трети двуглавой мышцы бедра левой ноги. Сроки возвращения игрока не раскрываются. Бальде, которого заменили во втором тайме, пропустит четыре недели из-за повреждения дистального отдела двуглавой мышцы бедра левой ноги.
По данным As, оба игрока не сыграют до апреля. За это время «Барселона» встретится с «Атлетиком» из Бильбао, «Севильей» и «Райо Вальекано» в чемпионате Испании, а также проведет две встречи против английского «Ньюкасла» в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов.