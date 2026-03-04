Траоре запретили качаться в зале после перехода в «Вест Хэм»

Как заявил тренер Нуну Эшпириту Санту, Траоре больше не разрешают посещать тренажерный зал на базе клуба из-за чрезмерно развитых мышц.
«Он в потрясающей форме, у него невероятная генетика. Но сейчас ему следует уделять залу меньше внимания. Я сказал ему, чтобы он не ходил в зал. Мне кажется, ему действительно нужно об этом задуматься. Он и так достаточно тяжелый. В зале ему нужно уделять внимание профилактике травм, а не работе с весами», — цитирует специалиста BBC.
В сезоне-2025/26 Траоре провел 19 игр в АПЛ за «Фулхэм» и «Вест Хэм». Но не забил ни одного гола.